Футбольный агент Жорже Машаду, представляющий интересы вингера «Сантоса» Мариньо, прокомментировал информацию, согласно которой в услугах 31-летнего игрока заинтересован ЦСКА.
Это ложь. ЦСКА не интересовался Мариньо.
Контракт Мариньо с «Сантосом» истекает в конце 2022 года.
Но беспокоит то, что про ЦСКА стало возможно говорить подобную туфту. Раньше, когда менеджмент и селекция в клубе были на уровне, никто даже бы не попытался ТАКОЕ рассказывать про ЦСКА. Просто бы не поверили. А теперь могут и поверить в селекцию подобного уровня, Гайчи и Бруны Фуксы соврать не дадут.
Но беспокоит то, что про ЦСКА стало возможно говорить подобную туфту. Раньше, когда менеджмент и селекция в клубе были на уровне, никто даже бы не попытался ТАКОЕ рассказывать про ЦСКА. Просто бы не поверили. А теперь могут и поверить в селекцию подобного уровня, Гайчи и Бруны Фуксы соврать не дадут.
Артиллерия работает исправно . НЛО сбито удачно !!!)
Артиллерия работает исправно . НЛО сбито удачно !!!)