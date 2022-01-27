Агент Мариньо прокомментировал слухи об интересе к игроку со стороны ЦСКА

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сегодня, 14:20

Футбольный агент Жорже Машаду, представляющий интересы вингера «Сантоса» Мариньо, прокомментировал информацию, согласно которой в услугах 31-летнего игрока заинтересован ЦСКА .

Это ложь. ЦСКА не интересовался Мариньо.

Контракт Мариньо с «Сантосом» истекает в конце 2022 года.