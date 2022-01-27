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Агент Мариньо прокомментировал слухи об интересе к игроку со стороны ЦСКА

сегодня, 14:20

Футбольный агент Жорже Машаду, представляющий интересы вингера «Сантоса» Мариньо, прокомментировал информацию, согласно которой в услугах 31-летнего игрока заинтересован ЦСКА.

Это ложь. ЦСКА не интересовался Мариньо.

Контракт Мариньо с «Сантосом» истекает в конце 2022 года.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
сегодня в 16:47
Постеснялись бы писать об интересе ЦСКА к 31 летнему игроку...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 16:22
Как я уже писал, ЦСКА нужен форвард а не вингер, и что эта информация утка.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 14:41
ПФК ЦСКА не нуждается в пенсионерах.
протон
протон
сегодня в 14:25
Скорее всего это туфта.
Но беспокоит то, что про ЦСКА стало возможно говорить подобную туфту. Раньше, когда менеджмент и селекция в клубе были на уровне, никто даже бы не попытался ТАКОЕ рассказывать про ЦСКА. Просто бы не поверили. А теперь могут и поверить в селекцию подобного уровня, Гайчи и Бруны Фуксы соврать не дадут.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 14:22
Это изначальна было понятно.
rd6tszwdvneg
rd6tszwdvneg
сегодня в 14:22
Значит мало наташ предложили
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:22, ред.
Что и требовалось доказать.
Артиллерия работает исправно . НЛО сбито удачно !!!)
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