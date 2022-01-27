Лапорта введёт потолок зарплат для новичков «Барселоны»

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вчера, 16:48

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта принял решение о введении ограничений по зарплате.

Diario Sport сообщает, что игроки, которые присоединятся к клубу после 30 июня, не смогут зарабатывать более 10 млн евро в год — именно на такой сумме будет установлен потолок зарплат.

При подписании контрактов это условие будет доведено до футболистов. Отмечается, что ограничение касается базовой ставки. Звездным игрокам могут выплачивать бонусы, на которые ограничения не распространяются.

Также недавно Лапорта заключил интересное соглашение с президентом «Реала».