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Лапорта введёт потолок зарплат для новичков «Барселоны»

вчера, 16:48

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта принял решение о введении ограничений по зарплате.

Diario Sport сообщает, что игроки, которые присоединятся к клубу после 30 июня, не смогут зарабатывать более 10 млн евро в год — именно на такой сумме будет установлен потолок зарплат.

При подписании контрактов это условие будет доведено до футболистов. Отмечается, что ограничение касается базовой ставки. Звездным игрокам могут выплачивать бонусы, на которые ограничения не распространяются.

Также недавно Лапорта заключил интересное соглашение с президентом «Реала».

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:31
Жесткое ограничение: минимум 10 млн в год. Игрокам не позавидуешь
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 20:05
Те, кто в курсе, знают, что это ничего не значит - в Испании налоги идут только с оклада, поэтому и до нынешнего времени большую часть зарплаты прописывали в бонусах.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:06
Это всем пора сделать, и не только для новичков
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 18:04
Интересно очень, как быстро Барселона сможет выкарабкаться из такой ситуации.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:39
Звездным игрокам могут выплачивать бонусы, на которые ограничения не распространяются - вот это последнее лапорта придумал для карлика.
berda2003
berda2003
вчера в 17:11
а если гном вернётся - это новичок?
sash71
sash71
вчера в 16:58
Закончилось донышко. Но всегда лучше поздно чем никогда. Барселона должна вводить была эти ограничения лет 5 назад во избежания сегодняшней ситуации. Вообще эта гонка с не нормальными контрактами погубила многие ТОП клубы, которые по сей день не могут выйти из долгов. Эти ограничения не плохо было утвердить на уровне УЕФА.
lotsman
lotsman
вчера в 16:56
В бассейне - учитесь хорошо нырять. Научитесь - воды нальём.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:56
Наконец-то понял что бабло 💰 💰 💰 не всегда панацея и им свойственно когда-то заканчиваться !!!)
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 16:53
Деды и черпаки в авторитете
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:52
Звёздных Ветеранов не обидят...
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 16:50
Давно пора на уровне федераций прописать потолок зарплат для игроков не достигших 21 года.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:48
Надо всем так сделать!
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