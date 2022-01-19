«Бюджет „Зенита“ лишь 25-26-й в Лиге чемпионов». Семак объяснил неудачи бедностью клуба, но ошибся

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19 января 2022, 23:00

Петербуржцы куда выше в рейтингах.

Петербуржцы по доходам – 15-й клуб мира

Полагаемся на данные «Deloitte». Известная компания предоставляет услуги в сферах консалтинга и аудита, публикуют списки самых богатых клубов, с которыми никто ни разу не спорил, сами команды дают доступ к данным. «Зенит» в последнем отчете на 15-й строчке. Но выше находились «Тоттенхэм» и «Арсенал», которые в ЛЧ не светились. Берем актуальный состав участников турнира — чемпион РПЛ уже 13-й, а не 26-й.

В плей-офф проходит шестнадцать клубов, так что Сергей Богданович привел странный аргумент во имя безропотных поражений. Странный не только потому, что наставник ошибся, а еще из-за сути сказанного. В футбол играют не деньги, а умение их тратить. «Барселона» первая в рейтинге по доходам и проведет время в плей-офф Лиги Европы впервые за 17 лет. Не помогли ни звезды, ни трансферы, ни расходы, хотя тратили и заработанные, и одолженные.

«Зенит» бывал в третьем десятке, только когда учитывали клубы, вроде «Шальке» или «Эвертона». Но какая Семаку разница, сколько денег у безалаберных «ирисок», если это не соперник петербуржцам в еврокубках? А вот что важно: по финансам давно нет разницы между «Зенитом», «Аяксом» и «Бенфикой», хотя последние две команды играли в плей-офф ЛЧ .

Если брать свежие сезоны, то петербуржцы нарастили бюджет до мировых стандартов и уверенно закрепились в списке самых богатых. Деньги как фактор, который якобы останавливает Семака, упоминать странно. Причем важно отметить, что никто не ждал выхода из группы именно с «Челси» и «Ювентусом», хотя итальянский клуб ранен финансовыми и футбольными проблемами. В этот раз не повезло со жребием, все верно.

Но собственные фанаты ругали «Зенит», когда финишировали четвертыми в квартете с «Брюгге», которого нет в списке богачей, пускай бельгийцы учатся зарабатывать на футболе и существенно улучшили благосостояние. Петербуржцы небедные больше десяти лет. Также для ЛЧ важно, что нагрузки в РПЛ ниже, чем в Англии или Италии. И стадион им построили на деньги государства, отдали за 1 рубль в год в аренду на 49 лет.

Пока клубы, вроде «Реала» и «Барселоны», влезают в долги и потратят сотни миллионов евро на реконструкции стадионов, Семак получил средства на зарплаты и трансферы. Немаленькую разницу тоже надо учитывать при оценке. Да и сама сумма дохода, представленная в отчете за позапрошлый сезон – 236.5 млн евро за финансовый год, смотрится солидно. Для сравнения, «Аякс» попал в рейтинг с показателем в 155 млн евро, а теперь вышел в плей-офф ЛЧ с первого места в группе с «Боруссией» Д.

«Порту» хватает около 150 млн евро в год для плей-офф ЛЧ

«Драконы» выходили из групп в шести из последних десяти сезонов, а еще четыре раза оказывались в плей-офф ЛЕ , все сезоны успешные. При этом значительная часть доходов португальцев от трансферов. Приходится терять лидеров, искать новых, активно крутиться, как «Аякс», развивать школу, искать классных скаутов. «Зенит» всего этого не делает, хотя к лучшим трансферам вопросов нет – по меркам РПЛ однозначный фаворит.

Но Семак прямо говорит, что если нет денег, как у МЮ , то и плей-офф ЛЧ не будет. Стоп. Так сами «дьяволы» в прошлом году сыграли в финале Лиги Европы. Получается, деньги не помогли. Бывали сезоны, когда «Порту» не побеждал в чемпионате Португалии. Мог даже проиграть «Краснодару» в квалификации ЛЧ и пропустить один из сезонов. Также случалось, что команда Консейсау зарабатывала за год меньше, чем «Сток Сити».

Но десять сезонов подряд в плей-офф еврокубков, причем в двух последних успешных заходах в ЛЧ оказывались в восьмерке лучших, оставляя за собой десяток тех, кто богаче. В новом сезоне «драконы» были близки к выходу из группы с «Ливерпулем», «Атлетико» и «Миланом». В последнем туре держались за ничью 1:1 против чемпионов Испании, но на 90-й и 91-й минутах пропустили два мяча.

Точно нельзя назвать слабым выступление португальцев в квартете, где Златан стал четвертым. И что еще важно для аналогии: прошлой весной «Порту» тоже играл против «Челси». Вылетел в четвертьфинале по сумме двух матчей, ведь дома уступили 0:2. Но в гостях выиграли 0:1, заставили будущего победителя ЛЧ нервничать, больше владели мячом и создали достаточно подходов для сенсации. Как видим, «Порту» среднее по меркам грандов АПЛ финансирование не мешает.

Дело далеко не всегда в деньгах, и Семак это знает

И Дзюба – лидер команды последних лет, и Семак – главный тренер, оправдывали скупые результаты в Лиге чемпионов скромным бюджетом «Зенита». Артем говорил, что футболисты «Лейпцига» получают больше, поэтому играют лучше. Так немцы себя окупают, в этом разница. Сергей Богданович разместил «Зенит» на 25-е место по богатству в ЛЧ , хотя клуб намного выше. А такие локальные сенсации, как «Шериф», отстают не просто значительно, а колоссально.

Тот же «Шахтер», который подопечные Вернидуба осенью обыгрывали, не является командой с запредельными расходами и раздутым бюджетом, но из группы выходил пару раз. Не говоря о том, сколько Ахметов заработал на продажах игроков в западные команды. Также и «Шериф», и «горняки» обыгрывали «Реал». У «Зенита» таких заметных побед над явными фаворитами давненько не было, хотя подобные сенсации грамотным клубам нередко помогают.

Согласно пяти последним отчетам «Deloitte», «Зенит» ни разу не был ниже 15-го места по богатству среди команд, играющих в ЛЧ . Один раз оказался аж 12-м. Дважды сразу были в топ-20 с учетом всех «Ньюкаслов» мира. Пока Сергей Богданович руководит петербуржцами, всегда были в числе самых богатых клубов ЛЧ , которые, согласно теории тренера, и выходят в плей-офф. Не знаем, кто обманул тренера, но это серьезное заблуждение.

Учитывая, как скромно «Зенит» выступает в еврокубках в гостях, психология – одна из ключевых проблем команды. А внутри коллектива тренер и футболисты настроили себя, что они бедные и несчастные, плей-офф ЛЧ им не положено. Неправда. Бессмысленный подход, подготовка к поражениям. Зачем главный тренер делает такие вредные для коллектива заявления – загадка. Понятно, что Семака упрекают боссы, что не вышел в плей-офф ни разу.

Ему нужны весомые аргументы в пользу неизбежности такой развязки? Но деньги точно не являются прямым оправданием. Также далеко не всегда в соперниках «Челси» и «Ювентус». Лига чемпионов не только для сказочно богатых. В этом сезоне в плей-офф «Спортинг», «Зальцбург», «Лилль», «Вильярреал», «Бенфика» и «Аякс». Сразу шесть клубов, которые беднее, чем «Зенит», и только две команды из топ-5, где богатые тоже плачут.