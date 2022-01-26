С Вудвордом МЮ потерял сотни миллионов, неумело расставаясь с игроками. Трансферы клуба – пример слабого менеджмента

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вчера, 17:44

Эд не такой гений финансов, как хочет казаться.

- Ставки на Мойеса, Ван Гала, Моуриньо и Сульшера, а потом четыре отказа от курса, выбранного этими наставниками, обошлись МЮ в сотни миллионов евро. И в каждом случае Вудворд сначала верил в нового тренера, а потом их всех уволил. Рангник уже ищет шестого главного тренера для МЮ за девять лет.

- Синдзи Кагава не заиграл в МЮ , и это не вина Вудворда. Но у него был не старый японский хавбек, которого клуб забрал за 16 млн евро, а Эд спокойно отдал футболиста назад в «Боруссию» Д за восемь. Согласитесь, так себе решение с точки зрения бизнеса, отрезали половину стоимости после двух лет в клубе-легенде.

- Анхель Ди Мария – ставка Вудворда. Перес получил 75 млн евро, аргентинец пошел за мечтой, а сейчас просит переключить на другой канал, если идет трансляция матча «Юнайтед». Ди Мария пережил полный футбольный провал в АПЛ . И хотя Вудворд нашел шейхов, которые отдали 63 млн евро, это снова потери для МЮ .

- За Швайнштайгера отдали 9 млн евро, причем его упросил перейти в МЮ родной брат – фанат «дьяволов». Себастьян пришел, не заиграл и уехал бесплатно в США . Еще один пример, когда Вудворд одобрил трансфер человека, класс которого не обсуждается, а вот совместимость с английской командой – очень даже.

- «Саутгемптон» получил за Шнейдерлина 35 млн евро, французу выписали приличную зарплату в МЮ , а в итоге быстро попрощались, но с потерями для клуба – «Эвертон» отдал лишь 23 млн евро. У Депая аналогичная история. ПСВ получил за него от МЮ 34 миллиона евро, а «Лион» отдал всего 16. И во Франции голландец заиграл.

- Умудрились уронить стоимость талантливого атакующего хавбека Мхитаряна. «Боруссия» Д забрала у МЮ 42 млн евро, а «канониры» предложили за контракт Генриха всего 34 млн евро. «Финансовый гений» Вудворд одобрил сделку, которая по факту была обменом на Алексиса тоже за 34 млн евро.

- Свободный агент Ибрагимович, поскольку Райола может убедить старушку отдать ему свою пенсию, а та еще будет благодарна, обошелся МЮ в 22 млн фунтов за первый сезон. При этом швед вспомнил, как Вудворд выставил ему счет на 1 фунт за сок из мини-бара отеля. Показательный момент, в чемпионских клубах такими глупостями не занимаются. Разумеется, Златан уехал в США бесплатно.

- В МЮ удалили табличку с фамилией Руни из раздевалки клуба на второй день после его ухода, как рассказывают очевидцы. А фамилию Феллаини надо нанести на фасад «Олд Траффорд». Еще одно доказательство финансового мастерства Вудворда. «Эвертон» отдал бельгийца за 32.4 млн евро (цена выросла, поскольку Вудворд затянул с решением), а китайцам хавбека подарили за 7.2 млн евро.

- На трансфере Лукаку потеряли, ведь «Интер» компенсировал лишь 74 из 85 млн потраченных евро. Многие в футболе привыкли к таким суммам, но разница в 11 млн евро. Плюс зарплата, которую Ромелу не всегда в футболке МЮ оправдывал. Десять миллионов сюда, десять туда – вот и неполученная прибыль. Для примера, сам «Интер» «прокачал» Лукаку до трансфера за 115 млн евро, при этом получил голы и Скудетто. Как часто у МЮ Вудворда подобное получалось?

- Алексис Санчес ушел в «Интер» свободным агентом, хотя пришел за 34 млн евро. Допустим, уход Мхитаряна компенсировал эту ошибку. Но как быть с дикой зарплатой чилийца, которую МЮ платил ему часто за тренировки? Как ни крути, а хороший футболист не подошел клубу Вудворда, и это далеко не десятый подобный случай за последние годы, и даже уже не двадцатый.

- Марсьяль – еще один яркий пример, ведь Вудворд одобрил сделку за 60 млн евро, а годы спустя не факт, что найдется тот, кто отдаст за Антони хотя бы половину. «Севилья» взяла его в аренду без права выкупа, согласившись компенсировать расходы на зарплату. Джейдон Санчо может не отыграть 85 млн евро. Уже не порадовали длительными успехами другие атакующие игроки из школы Дортмунда – Мхитарян и Кагава. Странно, что Вудворд не подписал Гетце за 80 млн евро, был бы трансфер в его стиле.

- Ван де Бек, Магуайр, Дармиан, Ван-Биссака, Фред, Байи и Матич синхронно упали в цене, когда связались с Вудвордом. Где-то спад объективный, ведь сербскому хавбеку немало лет, но кто из спортивных директоров отдал бы за Фреда 59 млн евро, кроме парней из МЮ ? Разве что ребята из ПСЖ . Фред – классный игрок, но ему, как и всем остальным в заявке с Роналду включительно, не повезло попасть в великий клуб, где придираться к 1 фунту, но закрывают глаза на потерю миллионов. В результате долг МЮ годами крутится в районе полумиллиарда фунтов. В любой момент может рвануть, как в «Барселоне»?

- Знаем, что в МЮ с 2019-го сформирован «трансферный комитет», но это размывание ответственности, поскольку в его составе не было людей с властью Вудворда. И не все фанаты клуба назовут фамилию спортивного директора, хотя такую должность недавно ввели. Раньше специалиста узкого и важного для футбола профиля в клубе не было. Ван дер Сар и Овермарс отказались связывать с Вудвордом, прекрасно знали, как он себя ведет и какие методы принятия решений исповедует. Тот же Клопп отказал МЮ , когда на переговорах Эд заявил, что «дьяволы» это «Диснейденд для взрослых».

- Как отдать Моуриньо 20 млн евро за сезон и выплатить неустойку, которая была еще выше – всегда пожалуйста. А как вовремя продать Погба хотя бы за 70 млн евро, то квалификации Эда не хватило. Ближайшим летом Поль уйдет свободным агентом, его пребывание обошлось английскому клубу в невероятно большие деньги, а на выходе получили футбол, который мог демонстрировать игрок втрое дешевле. Пришел за 105 млн евро, уйдет бесплатно. МЮ точно руководил человек, которого именуют «финансовым гением»?

- Что объединяет множество неудачных расставаний? Футбольный результат. Если бы Ди Мария, Санчес, Лукаку, Марсьяль, Погба и так далее заиграли – МЮ отпраздновал бы хотя бы одно чемпионство за последние годы. Даже если бы забрали Роналду из «Реала», когда у него хватало сил, то могли перестроиться. А сейчас даже великий Криштиану – часть проблемы, которую оставил после себя Вудворд. Причем силой соперников отсутствие хотя бы одного титула за девять лет не оправдать, ведь «Лестер» был первым, а «Ливерпуль» сломал проклятие и взял АПЛ .

Все возможно, если изначально богатым клубом управляют люди, которые разбираются в футболе. Рассказы о финансовом гении Вудворда базируются на автоматических результатах для корпорации размеров МЮ – доходах от продажи телевизионных прав, спонсорских контрактов, которые и раньше заключались, и внимания миллионов фанатов, которых в клуб привел Фергюсон. Дедушка Алекс, крепкого ему здоровья, заработал все эти миллиарды.