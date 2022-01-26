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С Вудвордом МЮ потерял сотни миллионов, неумело расставаясь с игроками. Трансферы клуба – пример слабого менеджмента

вчера, 17:44
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Эд не такой гений финансов, как хочет казаться.

- Ставки на Мойеса, Ван Гала, Моуриньо и Сульшера, а потом четыре отказа от курса, выбранного этими наставниками, обошлись МЮ в сотни миллионов евро. И в каждом случае Вудворд сначала верил в нового тренера, а потом их всех уволил. Рангник уже ищет шестого главного тренера для МЮ за девять лет.

- Синдзи Кагава не заиграл в МЮ, и это не вина Вудворда. Но у него был не старый японский хавбек, которого клуб забрал за 16 млн евро, а Эд спокойно отдал футболиста назад в «Боруссию» Д за восемь. Согласитесь, так себе решение с точки зрения бизнеса, отрезали половину стоимости после двух лет в клубе-легенде.

- Анхель Ди Мария – ставка Вудворда. Перес получил 75 млн евро, аргентинец пошел за мечтой, а сейчас просит переключить на другой канал, если идет трансляция матча «Юнайтед». Ди Мария пережил полный футбольный провал в АПЛ. И хотя Вудворд нашел шейхов, которые отдали 63 млн евро, это снова потери для МЮ.

- За Швайнштайгера отдали 9 млн евро, причем его упросил перейти в МЮ родной брат – фанат «дьяволов». Себастьян пришел, не заиграл и уехал бесплатно в США. Еще один пример, когда Вудворд одобрил трансфер человека, класс которого не обсуждается, а вот совместимость с английской командой – очень даже.

- «Саутгемптон» получил за Шнейдерлина 35 млн евро, французу выписали приличную зарплату в МЮ, а в итоге быстро попрощались, но с потерями для клуба – «Эвертон» отдал лишь 23 млн евро. У Депая аналогичная история. ПСВ получил за него от МЮ 34 миллиона евро, а «Лион» отдал всего 16. И во Франции голландец заиграл.

- Умудрились уронить стоимость талантливого атакующего хавбека Мхитаряна. «Боруссия» Д забрала у МЮ 42 млн евро, а «канониры» предложили за контракт Генриха всего 34 млн евро. «Финансовый гений» Вудворд одобрил сделку, которая по факту была обменом на Алексиса тоже за 34 млн евро.

- Свободный агент Ибрагимович, поскольку Райола может убедить старушку отдать ему свою пенсию, а та еще будет благодарна, обошелся МЮ в 22 млн фунтов за первый сезон. При этом швед вспомнил, как Вудворд выставил ему счет на 1 фунт за сок из мини-бара отеля. Показательный момент, в чемпионских клубах такими глупостями не занимаются. Разумеется, Златан уехал в США бесплатно.

- В МЮ удалили табличку с фамилией Руни из раздевалки клуба на второй день после его ухода, как рассказывают очевидцы. А фамилию Феллаини надо нанести на фасад «Олд Траффорд». Еще одно доказательство финансового мастерства Вудворда. «Эвертон» отдал бельгийца за 32.4 млн евро (цена выросла, поскольку Вудворд затянул с решением), а китайцам хавбека подарили за 7.2 млн евро.

- На трансфере Лукаку потеряли, ведь «Интер» компенсировал лишь 74 из 85 млн потраченных евро. Многие в футболе привыкли к таким суммам, но разница в 11 млн евро. Плюс зарплата, которую Ромелу не всегда в футболке МЮ оправдывал. Десять миллионов сюда, десять туда – вот и неполученная прибыль. Для примера, сам «Интер» «прокачал» Лукаку до трансфера за 115 млн евро, при этом получил голы и Скудетто. Как часто у МЮ Вудворда подобное получалось?

- Алексис Санчес ушел в «Интер» свободным агентом, хотя пришел за 34 млн евро. Допустим, уход Мхитаряна компенсировал эту ошибку. Но как быть с дикой зарплатой чилийца, которую МЮ платил ему часто за тренировки? Как ни крути, а хороший футболист не подошел клубу Вудворда, и это далеко не десятый подобный случай за последние годы, и даже уже не двадцатый.

- Марсьяль – еще один яркий пример, ведь Вудворд одобрил сделку за 60 млн евро, а годы спустя не факт, что найдется тот, кто отдаст за Антони хотя бы половину. «Севилья» взяла его в аренду без права выкупа, согласившись компенсировать расходы на зарплату. Джейдон Санчо может не отыграть 85 млн евро. Уже не порадовали длительными успехами другие атакующие игроки из школы Дортмунда – Мхитарян и Кагава. Странно, что Вудворд не подписал Гетце за 80 млн евро, был бы трансфер в его стиле.

- Ван де Бек, Магуайр, Дармиан, Ван-Биссака, Фред, Байи и Матич синхронно упали в цене, когда связались с Вудвордом. Где-то спад объективный, ведь сербскому хавбеку немало лет, но кто из спортивных директоров отдал бы за Фреда 59 млн евро, кроме парней из МЮ? Разве что ребята из ПСЖ. Фред – классный игрок, но ему, как и всем остальным в заявке с Роналду включительно, не повезло попасть в великий клуб, где придираться к 1 фунту, но закрывают глаза на потерю миллионов. В результате долг МЮ годами крутится в районе полумиллиарда фунтов. В любой момент может рвануть, как в «Барселоне»?

- Знаем, что в МЮ с 2019-го сформирован «трансферный комитет», но это размывание ответственности, поскольку в его составе не было людей с властью Вудворда. И не все фанаты клуба назовут фамилию спортивного директора, хотя такую должность недавно ввели. Раньше специалиста узкого и важного для футбола профиля в клубе не было. Ван дер Сар и Овермарс отказались связывать с Вудвордом, прекрасно знали, как он себя ведет и какие методы принятия решений исповедует. Тот же Клопп отказал МЮ, когда на переговорах Эд заявил, что «дьяволы» это «Диснейденд для взрослых».

- Как отдать Моуриньо 20 млн евро за сезон и выплатить неустойку, которая была еще выше – всегда пожалуйста. А как вовремя продать Погба хотя бы за 70 млн евро, то квалификации Эда не хватило. Ближайшим летом Поль уйдет свободным агентом, его пребывание обошлось английскому клубу в невероятно большие деньги, а на выходе получили футбол, который мог демонстрировать игрок втрое дешевле. Пришел за 105 млн евро, уйдет бесплатно. МЮ точно руководил человек, которого именуют «финансовым гением»?

- Что объединяет множество неудачных расставаний? Футбольный результат. Если бы Ди Мария, Санчес, Лукаку, Марсьяль, Погба и так далее заиграли – МЮ отпраздновал бы хотя бы одно чемпионство за последние годы. Даже если бы забрали Роналду из «Реала», когда у него хватало сил, то могли перестроиться. А сейчас даже великий Криштиану – часть проблемы, которую оставил после себя Вудворд. Причем силой соперников отсутствие хотя бы одного титула за девять лет не оправдать, ведь «Лестер» был первым, а «Ливерпуль» сломал проклятие и взял АПЛ.

Все возможно, если изначально богатым клубом управляют люди, которые разбираются в футболе. Рассказы о финансовом гении Вудворда базируются на автоматических результатах для корпорации размеров МЮ – доходах от продажи телевизионных прав, спонсорских контрактов, которые и раньше заключались, и внимания миллионов фанатов, которых в клуб привел Фергюсон. Дедушка Алекс, крепкого ему здоровья, заработал все эти миллиарды.

На его багаже Эд выезжал много лет и оставляет после себя выжженный газон, спорного Рангника и кучу проблем. С чемпионствами, без неудачных трансферов и успехами в ЛЧ могли заработать намного, намного больше.

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Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 10:24
Вудворд - худшее что было с МЮ за последние годы.
Евгений Сибель
Евгений Сибель
вчера в 20:41
Кстати Европейцы ваще не знают что такое пенсия .
Так-что старушка без Райолы может спать спокойно
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:29
Вудворд продолжит посещать собрания футбольного комитета до конца сезона, но не будет участвовать в повседневной деятельности клуба....а вообще то деятельность Эда Вудворда необходимо делить на две большие части: финансовые решения и футбольные.... и новость об уходе Эда Вудворда из МЮ в конце года не менее значимая, чем выход на пенсию сэра Алекса Фергюсона в 2013-м.... а вообще то ситуация неоднозначная(для фанатов).... с одной стороны, Вудворту, видимо, действительно сам футбол побоку, с другой стороны - он сделал клуб очень сильным с финансовой точки зрения.... в современном мире деньги для футбольных клубов имеют едва ли не первостепенное значение, так что от ухода Эда, как по мне, больше вреда, чем пользы, ведь найти человека, который умеет ЗАРАБАТЫВАТЬ деньги для клуба, весьма непросто.... как бы потом не взвыли, когда вместо условного Фернандеша из-за недостатка средств придётся брать непонятно кого, лишь бы умел мячик пинать....
Jake Fallop
Jake Fallop
вчера в 18:55
Манчестерский бармалей.
sash71
sash71
вчера в 18:37
Вудворд оказался великим гением махинаций. Удивительно, что он так долго пробыл в МЮ. За период его деятельности клуб из мирового футбольного лидера стал жалким середняком АПЛ. Поражает то куда Глейзер смотрел ? Ведь он сам вгасил в покупку клуба не маленькую цифру и это при том, что МЮ на сегодня числится в должниках перед кредиторами. С таким подходом от великого МЮ может остаться одно воспоминание.
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