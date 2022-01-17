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Год назад Клаудиньо и Захарян стоили меньше 1 млн евро. Футболисты РПЛ, чья цена взлетела за 2021-й

вчера, 16:42
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Азмун Сердар
Азмун Сердар
Нападающий
Малком
Малком
Нападающий
Барриос Вильмар
Барриос Вильмар
Полузащитник
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Дорожающие футбольные активы.

Мы уже рассказывали о звездах мирового футбола, для которых 2021 год стал прорывным, в том числе на «Трансфермаркте». Теперь обращаем внимание на футболистов из Российской Премьер-Лиги, чей прогресс налицо.

11 лучших футболистов РПЛ по абсолютному приросту стоимости за 2021 год

1. Клаудиньо («Зенит»; Бразилия; 24 года) = +15.05 млн евро

2. Арсен Захарян («Динамо»; Россия; 18 лет) = +11.5 млн евро

3. Константин Тюкавин («Динамо»; Россия; 19 лет) = +6.6 млн евро

4. Хвича Кварацхелия («Рубин»; Грузия; 20 лет) = +6 млн евро

5. Вильмар Барриос («Зенит»; Колумбия; 28 лет) = +5 млн евро

5. Вендел («Зенит»; Бразилия; 24 года) = +5 млн евро

5. Себастьян Шимански («Динамо»; Россия; 22 года) = +5 млн евро

5. Денис Макаров («Динамо»; Россия; 23 года) = +5 млн евро

9. Даниил Фомин («Динамо»; Россия; 24 года) = +4.5 млн евро

9. Рифат Жемалетдинов («Локомотив»; Россия; 25 лет) = +4.5 млн евро

9. Оливер Абильдгор («Рубин»; Дания; 25 лет) = +4.5 млн евро

- По состоянию на 1 января 2021 года трансферная стоимость Клаудиньо оценивалась в 950 тысяч евро, правда уже через полтора месяца «Трансфермаркт» повесил на него новый ценник — 8.5 млн евро, а на момент трансфера в «Зенит» бразилец оценивался в 11 миллионов евро. Таким образом, непосредственно играя в РПЛ, Клаудиньо прибавил 5 миллионов евро — до нынешних 16-ти.

- Арсен Захарян дебютировал за основной состав «Динамо» в конце 2020 года, но тогда сыграл всего лишь 9 минут в проигранном с крупным счетом матче против «Ростова» (1:4). Настоящий прорыв состоялся в 2021-м, когда юный полузащитник прописался в стартовом составе «Динамо» и дебютировал за сборную России. Не по годам уверенная игра и результативные действия взвинтили ценник Арсена с 500 тысяч евро до 12 миллионов. И это не предел.

- Стоимость Захаряна за 2021 год увеличилась на 2300%. Это самый феноменальный прогресс в процентном соотношении между «было» и «стало». Новичок «Краснодара» Ботхейм прибавил 1900%, Тюкавин — 1650%, Клаудиньо — 1584%, Максим Мухин — 1500%, Гамид Агаларов — 1233%.

- У «Динамо» самый растущий состав в РПЛ, ведь не Захаряном единым: солидно прибавили в цене Тюкавин, Шиманьски, Макаров и Фомин. Только эти пятеро обеспечили «бело-голубым» суммарный прирост стоимости состава в 37 миллионов евро. «Динамо» перешагнуло стомиллионную отметку и сейчас занимает четвертое место в РПЛ с показателем 105.5 млн евро.

- Хвича Кварацхелия по итогам 2021 года остался в плюсе, но максимальной отметки он достиг по окончании сезона 2020/21, когда оценивался в 18 миллионов евро. Собирался уехать из Казани летом, но остался и стал частью неудачи, постигшей команду Леонида Слуцкого в новом сезоне. Сбросил пару миллионов относительно максимума (18) и начинает 2022-й с отметки в 16 миллионов евро.

- Кварацхелия, как и еще четверо из десятки подорожавших футболистов РПЛ по итогам 2021 года, входит в число самых дорогостоящих футболистов Премьер-Лиги, на которых полезно взглянуть отдельно.

Самые дорогие футболисты РПЛ на начало 2022 года

1. Сердар Азмун («Зенит»; Иран; 27 лет) = 25 млн евро

2. Малком («Зенит»; Бразилия; 24 года) = 22 млн евро

3. Вильмар Барриос («Зенит»; Колумбия; 28 лет) = 20 млн евро

4. Вендел («Зенит»; Бразилия; 24 года) = 19 млн евро

5. Джон Кордоба («Краснодар»; Колумбия; 28 лет) = 17 млн евро

6. Матвей Сафонов («Краснодар»; Россия; 22 года) = 16 млн евро

6. Клаудиньо («Зенит»; Бразилия; 24 года) = 16 млн евро

6. Дуглас Сантос («Зенит»; Бразилия; 27 лет) = 16 млн евро

6. Хвича Кварацхелия («Рубин»; Грузия; 20 лет) = 16 млн евро

10. Марио Фернандес (ЦСКА; Россия; 31 год) = 14 млн евро

- 6 из 10 самых дорогостоящих футболистов РПЛ представляют «Зенит».

- В топ-10 вошел только один действующий футболист сборной России — Матвей Сафонов. Есть еще натурализованный из бразильцев Марио Фернандес, но он уже завершил международную карьеру.

- Бразильцы доминируют среди самых дорогостоящих футболистов РПЛ, причем к квартету зенитовцев можно добавить и Марио Фернандеса, который остается бразильцем по рождению, пусть и сменил спортивное гражданство. Южноамериканскую диаспору дополняют два колумбийца — Барриос и Кордоба. Итого, 7 из 10. Иранец Азмун, россиянин Сафонов и грузин Кварацхелия в меньшинстве.

- Сердар Азмун целиком и полностью обязан своим прогрессом Российской Премьер-Лиги. На момент переезда в Россию в 2013 году трансферная стоимость иранца оценивалась в 75 тысяч евро, а сейчас это самый дорогой футболист РПЛ. В то же время, очевидно, что Сердар достиг потолка в нашем чемпионате, поэтому его желание сменить обстановку в 2022 году понятно и оправданно.

- Второй в списке самых дорогих футболистов РПЛ серьезно подорожал за время, проведенное в России: на момент перехода из «Барселоны» Малком оценивался в 40 миллионов евро, и ровно столько «сине-бело-голубые» заплатили за его трансфер.

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Хиромант
Хиромант ответ ariec93 (раскрыть)
вчера в 21:09
- Ну так и я о том же... Клаудиньо явно покруче Малкома (во всяком случае пока). И если бы возник выбор - кого продать, а кого оставить в команде "Зенит", - я думаю большинство болельщиков оставили бы Клаудиньо...
ariec93
ariec93 ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 19:55
Малком выше, потому что макс цена за него была 45. Он уехал раньше в европу и своей игроой поднял себе ценник, и за спиной Барса и сб Бразилии. Но потихоньку ценник отваливается. А у Клауд, т.к. засветился только в РПЛ, нет такой базы для быстрого рывка в цене. Хотя потому, что видно уже в игре за Зенит, он дороже должен быть Малкома. Так что тут имя работает на Малкома, пока что...
pomor45
pomor45 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 19:29
Что вы все про бизнес? Кроме общепризнанных канонов бизнеса, есть ещё и личные интересы, как игроков, так и тех, кто ими торгует.
протон
протон
вчера в 18:09
Отличная статья.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 17:44, ред.
Те цены, что стоят на трансфермаркете не имеют отношения к реальным ценам. Игрок стоит столько, сколько за него дают, а не столько, сколько на ценнике трмаркета. Стоимость игрока это не застывшая сумма, а та, которую дадут. За Азмуна 25 млн даст только умалишенный. Реальная его стоимость сейчас не более 3-х. Попробуй продай дублёнку в апреле, мае, за ту цену что купил. Так и здесь. Его цена с учётом летней распродажи никак не 25.
Хиромант
Хиромант
вчера в 17:21
- Как по мне, так Клаудиньо явно получше Малкома, и он должен быть на второй строчке рейтинга самых дорогих футболистов РПЛ.

- Не знаю, чем руководствовались составители рейтинга, но в технике и в скорости Клаудиньо Малкому не уступает. А в быстром принятии на поле нестандартных решений, по "отработке" в обороне - Клаудиньо Малкома давно "за пояс заткнул"; да и не "валяется" на поле после каждого стыка по 5 минут, вымаливая у судьи штрафной или пенальти. Молодец мужик!!!

- В остальном по обоим рейтингам - согласен. Смущает одно: слишком много "дифирамбов спето", и слишком много "авансов выдано" Захаряну и Тюкавину. Как бы "шальные деньги" не "ударили в голову" молодым футболистам, и они не повторили бы судьбу Кокорина, Мамаева, Смолова и т.п.
shlomo
shlomo
вчера в 17:17
Спасибо за статью....ну что, и самого дорогого футболиста РПЛ стоимостью аж в 25 млн евро пытаются "спихнуть" за несчастные пару лямов....офигенно у нас умеют делать бизнес и считать деньги... ну а так что, это уже смех.... у нас в РПЛ за всяких русских ноунэймов по 2-3 мульта отдают.... а тут за одного из лучших игроков лиги дают миллион.... понятно, что Ювентус, но блин в 2022 году в футболе предлагать 1 миллион евро за очень неплохого игрока, даже с истекающим контрактом - бред..... комедия какая-то. ... клуб, который покупал Роналду, торгуется из-за мелочи....очень похоже на вбросы агентов, либо инсайдерам нечего писать больше....
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