Звезда «Спартака», толпа из «Краснодара» и Дзюба. Самые подешевевшие футболисты РПЛ в 2021 году

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18 января 2022, 19:24

Катятся с горки.

Список футболистов РПЛ , наиболее заметно прибавивших в цене по итогам 2021 года, возглавил зенитовец Клаудиньо, но у этой медали во все времена было две стороны. «Соккер.ру» переводит взгляд на игроков, которые дешевеют в силу возраста или потери мастерства.

11 футболистов РПЛ по максимальной абсолютной потере стоимости за 2021 год

1. Антон Миранчук («Локомотив»; Россия; 25 лет) = -6.5 млн евро

2. Квинси Промес («Спартак»; Нидерланды; 30 лет) = -5.5 млн евро

3-4. Марио Фернандес ( ЦСКА ; Россия; 31 год) = -4 млн евро

3-4. Деян Ловрен («Зенит»; Хорватия; 32 года) = -4 млн евро

5-7. Федор Чалов ( ЦСКА ; Россия; 23 года) = -3.5 млн евро

5-7. Урош Спайич («Краснодар»; Сербия; 28 лет) = -3.5 млн евро

5-7. Юрий Газинский («Краснодар»; Россия; 32 года) = -3.5 млн евро

8-11. Артем Дзюба («Зенит»; Россия; 33 года) = -3 млн евро

8-11. Вандерсон («Краснодар»; Бразилия; 27 лет) = -3 млн евро

8-11. Реми Кабелла («Краснодар»; Россия; 31 год) = -3 млн евро

8-11. Тин Едвай («Локомотив»; Хорватия; 26 лет) = -3 млн евро

- Антон Миранчук предпочел бы вычеркнуть 2021 год из своей карьеры, для него это потерянное время из-за череды проблем со здоровьем. В 2021-м Антон ни разу не сыграл в стартовом составе «Локомотива», естественно, и вызовы в сборную не получал. В общей сложности у Миранчука 278 игровых минут за «железнодорожников» после выходов на замены в весенних и летних матчах. Последнее появление на поле датировано 15 августа, с тех пор полузащитник лечится. Откровенно говоря, есть большие сомнения, что он снова заиграет в «Локомотиве» после возвращения из лазарета, учитывая новую политику клуба.

- Квинси Промес год назад еще играл за «Аякс», потом было возвращение в «Спартак» и даже камео на Евро-2020. Были неплохие моменты и матчи, голландец приложился к завоеванию «серебра» РПЛ со «Спартаком», но вторая часть года для него и «красно-белых» получилась в основном депрессивной. Разве что против «Наполи» любимец спартаковских болельщиков сыграл так, как от него ждут. 30 лет не критический возраст, но Промес нередко выглядит выдохшимся, возможно, отнимает силы криминальная история в Нидерландах, в которой еще не поставлена точка. Подешевев до 12 миллионов евро, Квинси все равно остается самым дорогим футболистом в ростере «Спартака».

- Марио Фернандес «похудел» до 14 миллионов евро в год, когда решил завершить отношения со сборной России. Свой пик натурализованный бразилец прошел в 2018-2019 годах, когда «Трансфермаркт» оценивал его в 30 млн евро.

- Деян Ловрен, даже когда играл за «Ливерпуль», оценивался максимум в 20 миллионов евро, так что в его случае снижение стоимости до 7 млн евро не выглядит драматичным, ведь хорвату уже 32 года. Куда больше «Зенит» должны тревожить намеки, появившиеся в игре Ловрена: есть ощущение, что Деян включил «режим дембеля» и считает, что класса и опыта достаточно, чтобы пылить в РПЛ .

- Артем Дзюба потерял 25% стоимости, упав с 12 до 9 млн евро, но форварду «Зенита» 33 года, в его случае это основной фактор падения цены.

- 4 из 11 самых подешевевших футболистов РПЛ представляют «Краснодар». Тенденция не самая приятная, хотя у каждого здесь своя история. Газинский и Вандерсон мало играли во второй половине 2021 года из-за травм, Кабелла стареет в не самой престижной по европейским меркам лиге, а Спайич просто не впечатлил ни в «Фейеноорде», ни после возвращения в «Краснодар». Сейчас «быки» ищут способ избавиться от серба, который больше не входит в планы клуба после приобретения Хуниора Алонсо.

12 футболистов РПЛ по максимальной относительной потере стоимости за 2021 год

1. Александр Мартынович («Краснодар»; Беларусь; 34 года) = -61.1% (с 1.8 млн евро до 700 тысяч)

2-3. Владислав Игнатьев («Рубин»; Россия; 34 года) = -60% (с 1.5 млн евро до 600 тысяч)

2-3. Роман Емельянов («Урал»; Россия; 29 лет) = -60% (с 1.5 млн евро до 600 тысяч)

4. Юрий Газинский («Краснодар»; Россия; 32 года) = -58.3% (с 6 млн евро до 2.5 млн евро)

5. Евгений Чернов («Краснодар»; Россия; 29 лет) = -57.1% (с 2.8 млн евро до 1.2 млн евро)

6. Йоррит Хендрикс («Спартак»; Нидерланды; 26 лет) = -55% (с 4 млн евро до 1.8 млн евро)

7. Урош Спайич («Краснодар»; Сербия; 28 лет) = -53.8% (с 6.5 млн евро до 3 млн евро)

8. Максим Беляев («Арсенал»; Россия; 30 лет) = -53.6% (с 2.8 млн евро до 1.3 млн евро)

9. Дмитрий Стоцкий («Краснодар»; Россия; 32 года) = -53.3% (с 1.5 млн евро до 800 тысяч)

10-12. Иван Игнатьев («Рубин»; Россия; 23 года) = -50% (с 4 млн евро до 2 млн евро)

10-12. Павел Мамаев («Химки»; Россия; 33 года) = -50% (с 2 млн евро до 1 млн евро)

10-12. Эрик Бикфалфи («Урал»; Румыния; 33 года) = -50% (с 2 млн евро до 1 млн евро)

- Из дюжины футболистов РПЛ , которые в 2021 году подешевели минимум на 50%, пятеро представляют «Краснодар»: Мартынович, Газинский, Чернов, Спайич и Стоцкий.

- Выделяется в этом списке из преимущественно возрастных футболистов 23-летний форвард Иван Игнатьев. Воспитанник «Краснодара» и действующий игрок «Рубина» забил ровно 0 голов в 2021 году и в принципе не выглядит парнем, который заинтересован в развитии своей футбольной карьеры. У него другие приоритеты.

- Приобретенный в прошлом году Йоррит Хендрикс очень быстро превратился в обузу для «Спартака». Именно голландец является девятым лишним легионером в составе, но уходить из команды не намерен, ведь у него роскошный контракт с прогрессирующей зарплатой. Ошибка, за которую приходится дорого платить.