Пруцев будет получать в «Спартаке» 5 млн рублей в месяц

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сегодня, 17:44

Стали известны некоторые детали контракта полузащитника «Спартака» .

Утверждается, что 21-летний футболист будет зарабатывать в новом клубе около 800 тысяч долларов в год (примерно 5 млн рублей в месяц по нынешнему курсу).

В «Крыльях Советов» Пруцев получал примерно 1,5 млн рублей.