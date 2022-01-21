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Пруцев будет получать в «Спартаке» 5 млн рублей в месяц

сегодня, 17:44

Стали известны некоторые детали контракта полузащитника «Спартака» Данилы Пруцева.

Утверждается, что 21-летний футболист будет зарабатывать в новом клубе около 800 тысяч долларов в год (примерно 5 млн рублей в месяц по нынешнему курсу).

В «Крыльях Советов» Пруцев получал примерно 1,5 млн рублей.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:31, ред.
Несоответствие в заголовке и тексте....
В заголовке написано "получать"..
А в тексте "зарабатывать"...

Судя по результатам команды большинство игроков продолжают просто "получать"...
Пруцев же идёт "зарабатывать" или тоже "получать"..???
Alhunah
Alhunah
сегодня в 18:30
Интиресно сколько из этих пяти до игрока дойдет
stanichnik
stanichnik
сегодня в 18:17, ред.
В Спартаке хоть немного стали адекватнее подходить к назначению зарплаты молодым футболистам, а то при переходе Соболева в Спартак из тех же Крыльев его осчастливили суммой в два раза вьше. Но всё равно пять лимонов в месяц несколько нервируют общественность и футбольную в том числе.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 18:16
В том же АПЛ игрок такого уровня получал бы раз в 5 меньше, и пахал раза в 2 больше. Но у нас своя офигеная система, жертвы лимита
sv_1969
sv_1969
сегодня в 18:13
Мдяяя! Это маловато)))
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 18:12
хорошие деньги
Caniggia
Caniggia
сегодня в 18:11
За что такая зарплата человеку в 21 год, при том ещё неизвестно - заиграет он или нет? Думаю, что парень поплывёт от таких денег и футбол его уже мало будет интересовать.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 18:08
Главное чтоб играл на 10 минимум
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 18:01
Нехилая зарплата, ну конечно, бензин на лукойле подходит к отметке 60 р/л.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 17:56
Солидная прибавка к пенсии
a3r3v3
a3r3v3
сегодня в 17:49
Совсем кривоногие охерели
Cat01
Cat01
сегодня в 17:45
очень много
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