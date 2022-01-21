Пруцев будет получать в «Спартаке» 5 млн рублей в месяц

Стали известны некоторые детали контракта полузащитника «Спартака» Данилы Пруцева.
Утверждается, что 21-летний футболист будет зарабатывать в новом клубе около 800 тысяч долларов в год (примерно 5 млн рублей в месяц по нынешнему курсу).
В «Крыльях Советов» Пруцев получал примерно 1,5 млн рублей.
В заголовке написано "получать"..
А в тексте "зарабатывать"...
Судя по результатам команды большинство игроков продолжают просто "получать"...
Пруцев же идёт "зарабатывать" или тоже "получать"..???
В заголовке написано "получать"..
А в тексте "зарабатывать"...
Судя по результатам команды большинство игроков продолжают просто "получать"...
Пруцев же идёт "зарабатывать" или тоже "получать"..???