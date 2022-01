Коутиньо сыграл за сборную Бразилии впервые за 471 день

Полузащитник сыграл 33 минуты в составе сборной Бразилии в матче отбора к ЧМ -2022 против сборной Эквадора (1:1).

Таким образом, Коутиньо вышел на поле в футболке бразильской сборной впервые за 471 день. До этого последний раз Фелиппе играл за Бразилию в октябре 2020 года против сборной Перу.

471 — Philippe Coutinho will play for Brazil 471 days after his last game with the National Team (4-2 win against Peru in October 2020). It was his longest interval without playing for Brazil under Tite. Return. pic.twitter.com/lpvgeD0pae