Инсинье догнал Марадону по голам за «Наполи»

«Наполи» одержал разгромную победу над «Салернитаной» (4:1) в 23-м туре Серии А.
Четвертый гол «адзурри» забил нападающий Лоренцо Инсинье, реализовав пенальти на 53-й минуте.
Теперь в активе итальянца 115 голов за «Наполи» во всех турнирах — Инсинье догнал форварда Диего Марадону, а уступает лишь полузащитнику Мареку Гамшику (121) и нападающему Дрису Мертенсу (144), который продолжает выступать за клуб.
По окончании сезона Инсинье перейдет в «Торонто» из МЛС.
Лореннцо по праву можно называть легендой Неаполя, таким же был и Великий Диего....
Лоренцо удачи в МЛС, а Наполи нужно будет укреплять линию атаки, т.к помимо того, что уйдет Инсинье, главному бомбардиру команды Мертенсу к концу сезона будет уже 35...думаю и под него нужна достойная замена
Лореннцо по праву можно называть легендой Неаполя, таким же был и Великий Диего....
Лоренцо удачи в МЛС, а Наполи нужно будет укреплять линию атаки, т.к помимо того, что уйдет Инсинье, главному бомбардиру команды Мертенсу к концу сезона будет уже 35...думаю и под него нужна достойная замена