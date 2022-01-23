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Инсинье догнал Марадону по голам за «Наполи»

вчера, 20:08
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)4 : 1Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитанаМатч завершен

«Наполи» одержал разгромную победу над «Салернитаной» (4:1) в 23-м туре Серии А.

Четвертый гол «адзурри» забил нападающий Лоренцо Инсинье, реализовав пенальти на 53-й минуте.

Теперь в активе итальянца 115 голов за «Наполи» во всех турнирах — Инсинье догнал форварда Диего Марадону, а уступает лишь полузащитнику Мареку Гамшику (121) и нападающему Дрису Мертенсу (144), который продолжает выступать за клуб.

По окончании сезона Инсинье перейдет в «Торонто» из МЛС.

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Все комментарии
swyfj6895qqe
swyfj6895qqe
сегодня в 03:40
Весьма серьёзное достижение
протон
протон
сегодня в 00:05
Жаль что уходит, имя Инсинье ассоциируется с Наполи, как раньше Тотти и Де Росси с Ромой или Мальдини с Миланом
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:52
Скоро перегонит!
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:04
Жаль конечно что покинет Неаполь в конце сезона, нравилась их связка с Мертенсом....
Лореннцо по праву можно называть легендой Неаполя, таким же был и Великий Диего....
Лоренцо удачи в МЛС, а Наполи нужно будет укреплять линию атаки, т.к помимо того, что уйдет Инсинье, главному бомбардиру команды Мертенсу к концу сезона будет уже 35...думаю и под него нужна достойная замена
beefs
beefs
вчера в 20:35
молодца, так держать...
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 20:26
Гамшика Инсинье точно обгонит.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 20:15
Мои поздравления.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:11
Солидно наколотил.
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