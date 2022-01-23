Инсинье догнал Марадону по голам за «Наполи»

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вчера, 20:08

«Наполи» одержал разгромную победу над «Салернитаной» (4:1) в 23-м туре Серии А.

Четвертый гол «адзурри» забил нападающий , реализовав пенальти на 53-й минуте.

Теперь в активе итальянца 115 голов за «Наполи» во всех турнирах — Инсинье догнал форварда , а уступает лишь полузащитнику Мареку Гамшику (121) и нападающему Дрису Мертенсу (144), который продолжает выступать за клуб.