«Манчестер Сити» снова сделает это. 10 лучших команд в истории АПЛ по количеству очков

1643037964

вчера, 18:26

У Гвардиолы и Клоппа четыре лучших результата.

АПЛ на паузе на следующие две недели, но отсутствие матчей не ограничивает разговоры об английском футболе, ведь болельщиков щекочут табличные интриги, а на носу трансферный дедлайн. За чемпионство снова борются «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», которые под руководством Хосепа Гвардиолы и Юргена Клоппа серьезно оторвались от конкурентов.

«Ман Сити» в этом сезоне набирает в среднем 2.48 балла за игру. Если «горожане» продолжат двигаться к своей цели в этом темпе, то у них будет 94 очка в итоговой таблице. И этот результат попадет в топ-10 лучших результатов в Английской Премьер-Лиги за всю историю, где первое и третье место уже занимают «Манчестер Сити» и Гвардиола. А второе и четвертое — «Ливерпуль» и Клопп.

Топ-10 лучших команд в истории Английской Премьер-Лиги

10 место. «Манчестер Юнайтед» 2008/09 = 90 очков (+44*), 1-е место

*в скобках указана разница забитых и пропущенных мячей.

Лучший результат «Манчестер Юнайтед» после завершения эпохи сэра Алекса Фергюсона — 81 очко в сезоне 2017/18 при Жозе Моуриньо, а вот великий шотландец дважды набирал 90+ в те времена, когда в Премьер-Лиге не было такого чудовищного разрыва между «верхами» и «низами». В сезоне 2008/09 «красные дьяволы» оттеснили на вторую строчку «Ливерпуль» Рафаэля Бенитеса, которому проиграли и на «Олд Траффорд», и на «Энфилде». 16 из своих 28 побед МЮ одержал с минимальным счетом (10 раз выиграл по 1:0). Залогом успеха стала надежная игра в обороне и Эдвин ван Дер Сар, у которого в середине чемпионата была серия из 14 матчей без пропущенных мячей.

9 место. «Арсенал» 2003/04 = 90 очков (+47), 1-е место

Все слышали предание о «Неуязвимом» «Арсенале»: команда Арсена Венгера прошла сезон без единого поражения, однако слишком злоупотребляла ничьими (в каждом третьем матче), так что итоговый результат тянет всего лишь на девятое место в историческом зачете Премьер-Лиги. Не проиграть ни в одном из 38 туров — мощное достижение, но это не было глобальным доминированием «канониров» в АПЛ . Команда Арсена Венгера 12 раз сыграла вничью, а больше четырех мячей забила лишь однажды — в ворота вылетевшего по итогам сезона «Лидса» (5:0).

8 место. «Челси» 2005/06 = 91 очко (+50), 1-е место

Новые времена в АПЛ начались с приходом Жозе Моуриньо в «Челси». В своем дебютном сезоне португалец поставил рекорд Премьер-Лиги по набранным очкам, а во втором — проиграл только своему собственному достижению. «Челси» лидировал с августа по май, а на старте сезона «синие» выиграли 20 из 22 матчей. После разгрома МЮ на «Олд Траффорд» команда Моуриньо уже в статусе чемпиона откровенно валяла дурака в последних турах, когда уступила по 0:1 «Ньюкаслу» и «Блэкберну».

7 место. «Манчестер Юнайтед» 1999/2000 = 91 очко (+52), 1-е место

А вот и самый мощный сезон «Ман Юнайтед» при сэре Алексе. За год до этого «красные дьяволы» сделали «Золотой требл», после чего совершили святотатство, отказавшись от участия в Кубке Англии ради сомнительного пробного розыгрыша Клубного чемпионата мира, где даже не вышли из группы, проиграв «Васко да Гаме». Пришлось извиняться перед болельщиками победой в АПЛ с рекордным отрывом в 18 очков от второго места. Извинения были приняты, особенно с учетом 97 забитых мячей.

6 место. «Челси» 2016/17 = 93 очко (+52), 1-е место

В начале года Антонио Конте настрадался от «Челси»: вылетел от «синих» из Кубка Лиги и проиграл бывшему клубу в АПЛ . А ведь знакомство итальянца с Англией началось с яркого триумфа: в своем дебютном сезоне Конте обошел Гвардиолу, Клоппа, Почеттино, Моуриньо и Венгера, водрузив «Челси» на первую строчку с гроссмейстерскими 93 очками.

5 место. «Челси» 2004/05 = 95 очков (+57), 1-е место

До повторения лучшего результата в истории клуба Конте не хватило двух очков. Жозе Моуриньо в своем дебютном сезоне в АПЛ заставил старожилов лиги глотать пыль из-под колес «Челси» и подтвердил присвоенный себе любимому статус «Особенного»:

- 29 побед и всего лишь 1 поражение.

- 25 сухих матчей.

- 15 пропущенных мячей за весь чемпионат.

- 11 побед со счетом 1:0.

4 место. «Ливерпуль» 2018/19 = 97 очков (+67), 2-е место

Четвертый результат по набранным очкам в истории АПЛ показала команда, которая не стала чемпионом. Трудно не посочувствовать потрясающим парням Клоппа, которые в 2019-м были достойны титула, но отстали от «Ман Сити» на одно очко. С таким результатом почти во всех остальных розыгрышах АПЛ «Ливерпуль» стал бы чемпионом, в большинстве случаев — с солидным перевесом. Второй лучший показатель для вице-чемпиона в Премьер-Лиге — 89 очков у «Ман Юнайтед» в сезоне 2011/12.

3 место. «Манчестер Сити» 2018/19 = 98 очков (+72), 1-е место

В сезоне 2018/19 «Сити» не только боролся с «Ливерпулем» за титул, но и преследовал собственный супер-рекорд, установленный годом раннее. Снова добраться до 100 очков не удалось, хотя команда Пепа Гвардиолы была довольно близка к этому. Так или иначе, в 2019 году «горожанам» принадлежали два самых мощных перформанса в истории АПЛ .

2 место. «Ливерпуль» 2019/20 = 99 очков (+52), 1-е место

«Ливерпуль» добыл долгожданное звание чемпионов Англии и набрал 99 очков — аккурат между двумя результатами «Ман Сити». «Красные» обеспечили себе титул за 7 туров до конца сезона, у них были все шансы побить 100-очковое достижение «горожан», но без турнирной мотивации и болельщиков на трибунах сделать это не удалось. Опять же, команде Клоппа не пошла на пользу пауза из-за коронавируса, летом «Ливерпуль» доигрывал уже выигранный чемпионат без фирменной страсти.

1 место. «Манчестер Сити» 2017/18 = 100 очков (+79), 1-е место

Жаль, что «Ливерпулю» не удалось провести весь сезон 2019/20 в нормальных условиях, но разговоры в сослагательном наклонении неуместны, а «Манчестер Сити» остается единственной командой, набравшей трехзначное количество очков в АПЛ . Ужасающая машина для футбольных убийств одним махом побила 11 рекордов Премьер-Лиги, вот главные из них:

- Наибольшее количество очков (100).

- Наибольшее количество забитых голов (106).

- Наибольшее количество побед (32) и побед подряд (18).

- Лучшая разница забитых и пропущенных мячей (+79).

- Самая ранняя победа в Английской Премьер-Лиге (16 апреля).