Бензема впервые не забил пенальти в составе «Реала»

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вчера, 19:47

Нападающий «Реала» не реализовал пенальти в матче 22-го тура Примеры с «Эльче» (0:1, второй тайм).

Французский форвард, выступающий за «Реал» с 2009 года, впервые не смог реализовать 11-метровый в составе «сливочных».

До этого Бензема реализовал все 16 ударов. Недавно Карим вышел на 4-е место в списке лучших бомбардиров Суперкубка Испании.