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Бензема впервые не забил пенальти в составе «Реала»

вчера, 19:47
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 2Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльчеМатч завершен

Нападающий «Реала» Карим Бензема не реализовал пенальти в матче 22-го тура Примеры с «Эльче» (0:1, второй тайм).

Французский форвард, выступающий за «Реал» с 2009 года, впервые не смог реализовать 11-метровый в составе «сливочных».

До этого Бензема реализовал все 16 ударов. Недавно Карим вышел на 4-е место в списке лучших бомбардиров Суперкубка Испании.

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Все комментарии
gevyqhack6u9
gevyqhack6u9
сегодня в 03:36
Когда-то это должно было случиться
h7hk2ap3um2a
h7hk2ap3um2a
сегодня в 03:28
И на старуху бывает проруха
протон
протон
вчера в 22:04
всё когда-то в первый раз случается. тем более что Кроос по ноге влепил отбирая мяч . писали бы что левые пенки. с игры забьёт и норм
ДСА
ДСА
вчера в 20:24
Ну вот, сглазили.
1 984
1 984
вчера в 20:16
Всяко бывает.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:15
Поэтому и не выиграли.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:14
А ведь игра сложилась бы совсем по другому сценарию.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:04
Вечного ничего нет.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 19:51
В жизни все бывает в первый раз)
Это в любом случае не помешает сливочным взять чемпионат. Не самый страшный промах в его жизни..
Хотяя, если Реал сегодня проиграет, то для чемпионата, это будет неплохо)
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