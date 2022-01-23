Бензема впервые не забил пенальти в составе «Реала»

Нападающий «Реала» Карим Бензема не реализовал пенальти в матче 22-го тура Примеры с «Эльче» (0:1, второй тайм).
Французский форвард, выступающий за «Реал» с 2009 года, впервые не смог реализовать 11-метровый в составе «сливочных».
До этого Бензема реализовал все 16 ударов. Недавно Карим вышел на 4-е место в списке лучших бомбардиров Суперкубка Испании.
Это в любом случае не помешает сливочным взять чемпионат. Не самый страшный промах в его жизни..
Хотяя, если Реал сегодня проиграет, то для чемпионата, это будет неплохо)
Это в любом случае не помешает сливочным взять чемпионат. Не самый страшный промах в его жизни..
Хотяя, если Реал сегодня проиграет, то для чемпионата, это будет неплохо)