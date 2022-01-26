Рамос сравнялся по голам в Лиге 1 с Месси. Лионель далёк от пробуждения в ПСЖ

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вчера, 12:35

Легенда в тени собственного величия.

Месси не нравится Париж

Семья не прониклась духом Франции. Разбалованным детям скучно без привычных каталонских друзей, при первой возможности Лионель отправляется в теплые края. Отдых на одном из курортов стоил ему положительного теста на коронавирус, а злые фанаты Месси угрожали убийством ди-джею, на чьей вечеринке аргентинец отплясывал и с которым фотографировался.

Бедняге пришлось публиковать результаты негативного теста, чтобы перестали сыпаться сотни угроз и проклятий. Сам Месси тоже не лишен гнева в сети, ведь Каррагер рассказал смешную историю. Джейми критиковал Лионеля за решение уйти в ПСЖ . Сказал, что форвард не усилит парижан. Возможно, не ошибся, но к своему удивлению получил личное сообщение от Месси, в котором тот назвал Каррагера «ослом».

Англичанину лучше подойдет прозвище «Верблюд» — помним гадкую с двух сторон историю, когда плюнул в фаната МЮ , который его оскорблял. На ругательства Месси бывший защитник отреагировал с юмором, хотя и не включил Лионеля в свою сборную года. Зато может в эфире назвать Месси «козлом». В спорте закрепилась абревиатура GOAT, которая так переводится, а расшифровывается «величайший всей времен».

Недавно актер Джона Хилл в каждом интервью называл Мэрил Стрип «goat». Старушка пару недель молча терпела, а потом спросила у коллеги Дженнифер Лоуренс, почему Джона вечно так обзывает? После объяснений рассмеялась, а вот Месси не смешно. Лионель – капризная звезда, и вокруг нет ни одного человека, который поставит его на место, когда это нужно.

И Месси важно, что о нем говорят и думают. Не удивительно, что психологический фактор сработал. Семье не нравится Франция, а Лионелю пока не нравится Лига 1, которая не сильнее Ла Лиги, но другая. В ЛЧ ему намного проще – 5 матчей, 5 голов.

Мешает Почеттино и травмы

У ПСЖ невероятно мощные футболисты. Два прекрасных вратаря. Один из лучших латералей мира Хакими, который вчера снова забил на Кубке Африки и вывел Марокко в следующий раунд. Маркиньос, Верратти, Ди Мария… Одни звезды во главе с Мбаппе. Но без Месси, ведь у него 1 гол в Лиге 1, как у защитника Рамоса, хотя испанец сыграл всего в четырех матчах, и лишь дважды был в основе.

Но Серхио восстановился после серии повреждений, а последствия мелких болячек сказываются на форме Месси. Лионель вышел на замену против «Реймса» — довел количество голевых передач в Лиге 1 до пяти, но три из них отдал в одном поединке. Теперь не улетел за океан играть за сборную Аргентины. Скалони позволил Месси отдохнуть, в ПСЖ Лионель трижды был в лазарете и разок на карантине.

А когда на поле, то не впечатляет. Месси может винить Почеттино. Тренер не придумал верную схему для внедрения аргентинца в состав. Сразу говорили, что если поставить Неймара, Мбаппе, Ди Марию и Месси, то будут наступать друг другу на пятки. Но даже когда бразилец травмирован – серьезно повредил лодыжку, вернется через неделю, то у ПСЖ лучше получается без Месси.

Почеттино остался наставником для ментальных середняков? Против «Лиона» без Месси поставил Икарди и Вейналдума в тройку атаки к Мбаппе. Килиан обстрелял каркас ворот, а своего не добился. Баланс в игре ПСЖ появляется, когда три хавбека, но тогда нет места Месси справа в атаке, ведь Ди Мария – один из лучших ассистентов планеты, понимает нужды команды. А сам Лионель не меняется тактически ради парижан, тоже проблема.

Лионель в ожидании Зидана

Многие привыкли к трансферному мышлению из видеоигр. Но давайте взглянем на житейские ограничения. Возьмем пример Хендрикса. Очень похоже, что «Спартак» недавно провел негласную рекламную кампанию под лозунгом «как хавбеку не стыдно, не хочет уходить». Вот только у голландца была 1.2 миллиона причин держаться за лавку в Москве.

В теории каждый Кокорин должен бросать миллионы во Флоренции и бегать за «Химки». На практике есть бухгалтеры, которые прикинули доходы игрока на всю карьеру и отметили, что с роскошными буднями придется завязать через лет десять с такими темпами покупок побрякушек. Хендрикс дома и близко столько не зарабатывал, «Фейеноорд» ему не выдаст такую же зарплату.

Даже Гус Тиль, который заиграл в Роттердаме, может вернуться в Москву к Ваноли, ведь в Нидерландах не потянут ни сумму его трансфера, ни российский оклад. У Месси та же история. Ему дадут много денег лишь за пределами Европы, которую покидать пока рано. Лионель получил от ПСЖ щедрый контракт, возможно, «подъемные». С его стороны нечестно бросать французов после первой же неудачи.

Хотя не стоит переоценивать также якобы знаковые перемены. «Вот это случится, и жизнь изменится» – такая установка есть у многих. Но люди, добиваясь того, о чем давно мечтали, переживают опустошение. Месси хотел уйти из «Барселоны», не верил в этот проект – вероятно, правильно делал, отряд скаутов Хави ждут непростые времена. Вот только со временем ухода и с клубом, похоже, Лионель ошибся.

У ПСЖ нет сильного спортивного директора, главного тренера и центрального нападающего в стиле Суареса-Бензема, который уводит за собой, оставляя Месси пространство, и понимает без слов его передачи. Без этих составляющих пропадает магия, как и без поддержки с тыла. Бускетс уже после Хави и Иньесты сделал многое, чтобы футбольное величие Лионеля не обсуждалось. Грустно, что у него не клеится, зато ждет знаковую фигуру, которая разделит его парижские будни на «до» и «после».

В этом случае Гого может дождаться Годо? Зидан точно на крючке у ПСЖ , но это настоящая акула, может сорваться в последний момент. Француз расчетливый, он должен четко понимать, уйдет ли Мбаппе, какие у Месси планы – вдруг сорвется в клуб Бекхэма за океан раньше, чем все думают. Появление Зинедина может решить одну из проблем команды – футболисты не доверяют Почеттино, не видят, что по масштабу отвечает составу.

Прошлым летом подвезли новую порцию звезд, а смыслов больше не стало. Когда «Лорьян», «Ницца» или «Лион» упираются – ПСЖ теряет очки. Конечно, Месси выбрал команду, где доминировать намного легче, чем в нынешней «Барселоне». Станет чемпионом Франции, в Лиге чемпионов против «Реала» через три с половиной недели обязательно повоюет со знанием дела. Но это не тот Месси, к которому привыкли и друзья, и враги.

Плохо, что в футболе нет профессиональных агентов, которые думали бы как спортивные директора, а не как жадные родственники или случайные проходимцы. Конкретно Лионелю грех жаловаться на жизнь, но даже в его ситуации решения можно было принимать мудрее. Затянул с уходом из «Барселоны», выбрал очевидный и, как оказалось, опасный пункт назначения. Если аргентинец не проснется весной, то нимб снимут даже некоторые персональные фанаты.

Публика бывает жестокой к стареющим звездам. Футбольные фанаты повторяют древний японский обычай «убасэте». Дети отправляли престарелых родителей на верную смерть в горы и леса, чтобы избавиться от «лишнего рта». Хорошо, что в 21 веке все иначе – несколько сотен японцев скрывали, что их старики мертвы, чтобы жить на пенсию. В одном из случаев дом, где якобы жила 103-летняя старуха, был снесен и на его месте построили торговый центр.