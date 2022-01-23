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«Тоттенхэм» впервые проиграл в АПЛ при Конте

вчера, 21:36
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

«Тоттенхэм» потерпел поражение от «Челси» (0:2) в матче 23-го тура чемпионата Англии.

«Шпоры» впервые проиграли в матче АПЛ после назначения Антонио Конте на пост главного тренера 2 ноября.

Ранее «Тоттенхэм» под руководством итальянского тренера одержал 6 побед в чемпионате, а также трижды сыграл вничью.

Стоит отметить, что три матча «Тоттенхэма» в ноябре и декабре были перенесены — с «Бернли», «Брайтоном» и «Арсеналом».

Недавно Конте установил историческое достижение среди тренеров «Тоттенхэма».

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 14:26
по большому счёту Шпоры без Сона смотрятся импонтентно. Правда с Лисами осткочили не хило,но там был просто роковой фарт, вместо того что бы удалить голландца за неспортивное поведение,его оставили и рефери не прогадал. Но будем честны,что всё время везти не может.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 14:22
ну на данный момент Челси не такая уж и сильная и пробуксовывает.но три матча а счёт стабильно 2-0 - это не случайность и даже не закономерность - а РОК! Был бы ещё ЦФ нормальный,там бы влетело куда больше. Вот трансфер Вернера,на мой взгляд смотрелся куда более вменяемым,чем Лукаку. Пора Тимо нанять профпсихолога,что бы смог над ним провести работу,видимо в мозгах его проблема.Шансов что он станет забивным,гораздо больше чем у бельгийца.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 14:18
Германия- Италия 3:0
112910415
112910415
сегодня в 06:10
не было вариантов
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:53
Вот сказка и закончилась.
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:08
И не последний
протон
протон
вчера в 21:59
Так держать Томас!!!!
Тухель гроза всех топ-тренеров и в англии и в европе !
Снова Челси выиграл очень уверенно. Непонятно, как Тоттенхэм вообще хотел выиграть этот матч. Даже когда Челси повел в счёте ничего не поменялось на поле.
Надеюсь Челси вернётся в гонку за чемпионство, хотя шансов конечно мало. Удивляет что Томас маринует на банке Хавертца
Всех с уверенной победой Челси !!!
shlomo2
shlomo2
вчера в 21:51
Ну что, проиграли команде которая на данный момент сильнее
dimagas2
dimagas2
вчера в 21:47
Когда-то надо начинать.
Да и это еще не команда Антошки.Чисто играет на багаже .
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:44
Первый в АПЛ, и третий за месяц Тухелю
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:39
Никто камень в него не кинет, проиграли сильной команде
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:37
Проиграли достойному сопернику
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