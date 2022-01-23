«Тоттенхэм» впервые проиграл в АПЛ при Конте

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вчера, 21:36

«Тоттенхэм» потерпел поражение от «Челси» (0:2) в матче 23-го тура чемпионата Англии.

«Шпоры» впервые проиграли в матче АПЛ после назначения на пост главного тренера 2 ноября.

Ранее «Тоттенхэм» под руководством итальянского тренера одержал 6 побед в чемпионате, а также трижды сыграл вничью.

Стоит отметить, что три матча «Тоттенхэма» в ноябре и декабре были перенесены — с «Бернли», «Брайтоном» и «Арсеналом».

Недавно Конте установил историческое достижение среди тренеров «Тоттенхэма».