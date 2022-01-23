«Тоттенхэм» впервые проиграл в АПЛ при Конте

«Тоттенхэм» потерпел поражение от «Челси» (0:2) в матче 23-го тура чемпионата Англии.
«Шпоры» впервые проиграли в матче АПЛ после назначения Антонио Конте на пост главного тренера 2 ноября.
Ранее «Тоттенхэм» под руководством итальянского тренера одержал 6 побед в чемпионате, а также трижды сыграл вничью.
Стоит отметить, что три матча «Тоттенхэма» в ноябре и декабре были перенесены — с «Бернли», «Брайтоном» и «Арсеналом».
Недавно Конте установил историческое достижение среди тренеров «Тоттенхэма».
Тухель гроза всех топ-тренеров и в англии и в европе !
Снова Челси выиграл очень уверенно. Непонятно, как Тоттенхэм вообще хотел выиграть этот матч. Даже когда Челси повел в счёте ничего не поменялось на поле.
Надеюсь Челси вернётся в гонку за чемпионство, хотя шансов конечно мало. Удивляет что Томас маринует на банке Хавертца
Всех с уверенной победой Челси !!!
Тухель гроза всех топ-тренеров и в англии и в европе !
Снова Челси выиграл очень уверенно. Непонятно, как Тоттенхэм вообще хотел выиграть этот матч. Даже когда Челси повел в счёте ничего не поменялось на поле.
Надеюсь Челси вернётся в гонку за чемпионство, хотя шансов конечно мало. Удивляет что Томас маринует на банке Хавертца
Всех с уверенной победой Челси !!!