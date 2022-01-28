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Руни: «Я отказался возглавить „Эвертон“»

вчера, 18:10

Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни подтвердил слухи о переговорах с «Эвертоном».

«Эвертон» обратился к моему агенту и попросил меня пройти собеседование по поводу работы. Я отклонил это предложение. Я верю, что буду тренером в АПЛ и готов к этому на 100%. Но сейчас у меня есть работа в «Дерби», и это важно для меня.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:24
Думаю, решил не торопиться с АПЛ, со временем дорога его туда и так приведёт. Ну и то, что не отказывается от Дерби, который сейчас в очень непростом состоянии находится - только уважение. Великий игрок, которому хочется пожелать стать не менее великим тренером.
Невероятный респект . Такие шансы мало выдаются . Многие бросили бы . Вдумайтесь у клуба не раз сняли очки и они скорее всего точно вылетели . Но команда упорно продолжает бороться (без снятие очей были бы в середине таблицы ) так ещё и многие кадровые проблемы . Удачи
sash71
sash71
вчера в 19:06
Спасение Дерби и спасение Эвертона это две большие разницы. В последнем случае у Руни был бы отличный шанс заявить о себе как о тренере с амбициями. Раз решил остаться в Дерби значит ещё не готов к тренеству в АПЛ.
ДСА
ДСА
вчера в 18:59
У него есть шанс спасти Дерби от вылета, надо ещё поднапрячься.
Cat01
Cat01
вчера в 18:24
Правильно сделал
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