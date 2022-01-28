Руни: «Я отказался возглавить „Эвертон“»

Главный тренер «Дерби Каунти» подтвердил слухи о переговорах с «Эвертоном».

«Эвертон» обратился к моему агенту и попросил меня пройти собеседование по поводу работы. Я отклонил это предложение. Я верю, что буду тренером в АПЛ и готов к этому на 100%. Но сейчас у меня есть работа в «Дерби», и это важно для меня.