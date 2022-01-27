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«Ман Юнайтед» приостановил поиск главного тренера. Клуб доволен Рангником

сегодня, 09:54

«Манчестер Юнайтед» приостановил поиск тренера и рассматривает Ральфа Рангника в качестве постоянного наставника, утверждает The Sun.

По информации источника, 63-летнему немецкому специалисту будет предоставлено время до конца сезона, чтобы доказать, заслуживает ли он этой работы. Правлению МЮ интересно посмотреть, чего он сможет достичь за выделенный период.

Отмечается, что место в топ-4 АПЛ и квалификация в Лигу чемпионов следующего сезона будут иметь большое значение для сохранения Рангника на посту главного тренера.

Под руководством Рангника МЮ в 10 матчах во всех турнирах одержал 6 побед, 3 раза сыграл вничью и 1 раз потерпел поражение.

В начале января сообщалось, что игрой под руководством Рангника недоволен Криштиану Роналду.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 16:21
Не особо хотел, чтобы Тен Хааг возглавил МЮ, Так как у него концепция и философия другая, любит работать и получается с молодежью и встраивать в игру стариков. Но теперь думаю надо спасать МЮ), давай Эрик в МЮ что ли.)
протон
протон
сегодня в 14:37
МЮ надо всеми силами уговаривать тренера Аякса! МЮ должен играть в атакующий футбол, а не в то печальное, которое длиться уже почти 10 лет после ухода Сэра Алекса!
Команда не играет, как и раньше, что такого он сделал, чтоб никто не видел, кроме руководства?! Как говорил раньше, большую часть игроков распродать, оставшихся отдать под крыло компетентного тренера, чтоб поменяли подход к делу, совершить нормальные трансферы.
sash71
sash71
сегодня в 14:27
Либо у МЮ дела совсем плохи либо руководители смирились с текущим обстоятельством дел и делают ставку на следующий сезон. Рангник возможно как тренер не плох но его концепция построения игры не для МЮ. С таким составом МЮ должны занимать лидирующую позицию в АПЛ. В любом случае желаю им скорейшего возвращения в ТОПы.
kust07
kust07
сегодня в 13:06
МЮ совершил большую ошибку оставив Рангника
Jake Fallop
Jake Fallop
сегодня в 11:36
Рангника пока оставляет Де Хеа. Но это ненадолго.
Elliada
Elliada
сегодня в 11:22
Победил у нескольких аутсайдеров. Что будет когда на топ команды попадут?
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 10:50
Думаю это не надолго
shlomo2
shlomo2
сегодня в 10:48
Не правильное решение МЮ
faneng
faneng
сегодня в 10:46
Напрасно, МЮ тухло играет при Рангике.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:44
Эксперимент продолжается.
амурец
амурец
сегодня в 10:33
МЮ трясет а фашист всех устраивает
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:20
Значит Роналду отправляется в Америку.
particular
particular
сегодня в 10:19
Похоже, немец умеет себя подать...
Осталось увидеть способность выдавать результат...
Cat01
Cat01
сегодня в 10:18
Главное результат
beefs
beefs
сегодня в 10:12
И нам будет интересно понаблюдать за достижениями МЮ...
краевой
краевой
сегодня в 10:05, ред.
Зе сан. Бесспорно, заслуживает степени главной новости.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 09:58
Ещё Роналду оставьте и даже в Еврокубки не попадёте.
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 09:58
Потом будет иначе.
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