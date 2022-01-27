«Ман Юнайтед» приостановил поиск главного тренера. Клуб доволен Рангником

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сегодня, 09:54

«Манчестер Юнайтед» приостановил поиск тренера и рассматривает в качестве постоянного наставника, утверждает The Sun.

По информации источника, 63-летнему немецкому специалисту будет предоставлено время до конца сезона, чтобы доказать, заслуживает ли он этой работы. Правлению МЮ интересно посмотреть, чего он сможет достичь за выделенный период.

Отмечается, что место в топ-4 АПЛ и квалификация в Лигу чемпионов следующего сезона будут иметь большое значение для сохранения Рангника на посту главного тренера.

Под руководством Рангника МЮ в 10 матчах во всех турнирах одержал 6 побед, 3 раза сыграл вничью и 1 раз потерпел поражение.

В начале января сообщалось, что игрой под руководством Рангника недоволен Криштиану Роналду.