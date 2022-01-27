«Ман Юнайтед» приостановил поиск главного тренера. Клуб доволен Рангником

«Манчестер Юнайтед» приостановил поиск тренера и рассматривает Ральфа Рангника в качестве постоянного наставника, утверждает The Sun.
По информации источника, 63-летнему немецкому специалисту будет предоставлено время до конца сезона, чтобы доказать, заслуживает ли он этой работы. Правлению МЮ интересно посмотреть, чего он сможет достичь за выделенный период.
Отмечается, что место в топ-4 АПЛ и квалификация в Лигу чемпионов следующего сезона будут иметь большое значение для сохранения Рангника на посту главного тренера.
Под руководством Рангника МЮ в 10 матчах во всех турнирах одержал 6 побед, 3 раза сыграл вничью и 1 раз потерпел поражение.
В начале января сообщалось, что игрой под руководством Рангника недоволен Криштиану Роналду.
Команда не играет, как и раньше, что такого он сделал, чтоб никто не видел, кроме руководства?! Как говорил раньше, большую часть игроков распродать, оставшихся отдать под крыло компетентного тренера, чтоб поменяли подход к делу, совершить нормальные трансферы.
Команда не играет, как и раньше, что такого он сделал, чтоб никто не видел, кроме руководства?! Как говорил раньше, большую часть игроков распродать, оставшихся отдать под крыло компетентного тренера, чтоб поменяли подход к делу, совершить нормальные трансферы.