Бывший тренер сборной Украины и «Дженоа» Андрей Шевченко не возглавит сборную Польши.
По данным источника, причиной стал тот факт, что 45-летний специалист не смог расторгнуть контракт с «Дженоа». Шевченко был уволен из итальянского клуба, однако соглашение до сих пор остаётся в силе.
Имя нового тренера сборной Польши будет объявлено 31 января.
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