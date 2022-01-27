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Андрей Шевченко не возглавит сборную Польши

вчера, 19:46

Бывший тренер сборной Украины и «Дженоа» Андрей Шевченко не возглавит сборную Польши.

По данным источника, причиной стал тот факт, что 45-летний специалист не смог расторгнуть контракт с «Дженоа». Шевченко был уволен из итальянского клуба, однако соглашение до сих пор остаётся в силе.

Имя нового тренера сборной Польши будет объявлено 31 января.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 22:04
Андроид, да ладно,может само появится когда нибуть!
alexgurzan
alexgurzan ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 21:31
А планшет Android или IOS?
Проверил на нескольких устройствах, но всё на месте.
Есть возможность прислать скриншот?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:27
В случае проигрыша России, его в Киеве заклюют за сдачу игры
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Mikki (раскрыть)
вчера в 21:05
Ок,подождём, спасибо!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 21:04
Очистил кэш, пользуюсь с планшета мобил ной версией
протон
протон
вчера в 20:40
Пусть приходит тренировать сборную под покровом ночи и в плаще, чтобы итальянцы не засекли его.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:34
Ясно, что испугался проиграть России
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 20:23
Ну и ладно.
Mikki
Mikki ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 20:14
Адблок блокирует некоторые кнопки. Без него появятся.
alexgurzan
alexgurzan ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 20:08
Попробуйте очистить кеш браузера.
Пользуетесь мобильной или полной версией сайта?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 20:02
С одной стороны досадно - уровень эпичности этого противостояния тогда бы возрастал в разы, а с другой стороны хорошо, потому что к этому матчу точно привязали бы политическую подоплеку.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:00
Да какая нам разница.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ David Young (раскрыть)
вчера в 19:54
У меня всё норм,это чтото у вас, я нечего не трогал
Cat01
Cat01
вчера в 19:53
Для нас это лучше
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:48
Испугался, что контракт может оказаться краткосрочным.
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