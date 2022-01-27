Андрей Шевченко не возглавит сборную Польши

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вчера, 19:46

Бывший тренер сборной Украины и «Дженоа» не возглавит сборную Польши.

По данным источника, причиной стал тот факт, что 45-летний специалист не смог расторгнуть контракт с «Дженоа». Шевченко был уволен из итальянского клуба, однако соглашение до сих пор остаётся в силе.

Имя нового тренера сборной Польши будет объявлено 31 января.