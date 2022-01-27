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«Эвертон» проведёт переговоры с Лэмпардом

вчера, 22:17

Бывший тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард может возглавить «Эвертон».

«Ириски» рассматривают 43-летнего специалиста в качестве главного кандидата на эту должности. «Эвертон» планирует провести переговоры с Лэмпардом в ближайшие несколько дней.

Ранее стали известны имена ещё четырёх претендентов на пост тренера «Эвертона».

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Все комментарии
sash71
sash71
вчера в 23:17
У Френка уже достаточный опыт на тренерском мостике. Были не плохие показатели, хороший контакт с игроками, вообще не конфликтный чел. Если окажется в Эвертоне то команда в целом выиграет. Удачи ему !
протон
протон
вчера в 23:13
Ну а что,вполне себе взаимовыгодный вариант.
Лэмпард вполне способен навести шороху в топ-6,7.
Главное,надо перестать творить дичь на трансферном рынке.
Ивоби за 30-ку? Как болельщик Арсенала,был в шоке сначала,а потом безумно рад,что клуб умудрился слить неликвид за такие деньги.
Ну и продажа Диня….
Нет слов,человек отказал Ливерпулю,ради перехода,а прямом смысле,с детства за Эвертон.
Но его продают из-за тренера,а через 1-2 тура,сливают тренера.
Ну просто театр абсурда.
Василий 50
Василий 50
вчера в 22:54
Скорее всего от безысходности.
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:37
Надеюсь тренер подойдёт команде.
Carl Lewis
Carl Lewis ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:36
Да. Думаю он не согласится.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:29
Что не говори, но в Дерби Каунти Лэмпс проделал хорошую работу, и лишь в последний момент, в финале уступили Астон Вилле 1:2 и не смогли выйти в Премьер лигу.
Да и следом в Челси, в первый же свой сезон, при трансферном бане, используя воспитанников клуба вывел команду по итогам сезона в ЛЧ.
А дальше, не совсем получилось, уволили, но это увольнение мошло на пользу Челси, клуб выиграл ЛЧ. А так, что говорить о молодом тренере Лэмпарде, если из Челси увольняли многократно до него более именитых и мастеровитых тренеров.
Желаю ему успехов в тренерской карьере!✅
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:25
Интересный выриант, правда рискованный, ириски сейчас в опасном положении
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:24
А поможет ли?))
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