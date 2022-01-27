«Эвертон» проведёт переговоры с Лэмпардом

Бывший тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард может возглавить «Эвертон».
«Ириски» рассматривают 43-летнего специалиста в качестве главного кандидата на эту должности. «Эвертон» планирует провести переговоры с Лэмпардом в ближайшие несколько дней.
Ранее стали известны имена ещё четырёх претендентов на пост тренера «Эвертона».
Да и следом в Челси, в первый же свой сезон, при трансферном бане, используя воспитанников клуба вывел команду по итогам сезона в ЛЧ.
А дальше, не совсем получилось, уволили, но это увольнение мошло на пользу Челси, клуб выиграл ЛЧ. А так, что говорить о молодом тренере Лэмпарде, если из Челси увольняли многократно до него более именитых и мастеровитых тренеров.
Желаю ему успехов в тренерской карьере!✅
Да и следом в Челси, в первый же свой сезон, при трансферном бане, используя воспитанников клуба вывел команду по итогам сезона в ЛЧ.
А дальше, не совсем получилось, уволили, но это увольнение мошло на пользу Челси, клуб выиграл ЛЧ. А так, что говорить о молодом тренере Лэмпарде, если из Челси увольняли многократно до него более именитых и мастеровитых тренеров.
Желаю ему успехов в тренерской карьере!✅
Лэмпард вполне способен навести шороху в топ-6,7.
Главное,надо перестать творить дичь на трансферном рынке.
Ивоби за 30-ку? Как болельщик Арсенала,был в шоке сначала,а потом безумно рад,что клуб умудрился слить неликвид за такие деньги.
Ну и продажа Диня….
Нет слов,человек отказал Ливерпулю,ради перехода,а прямом смысле,с детства за Эвертон.
Но его продают из-за тренера,а через 1-2 тура,сливают тренера.
Ну просто театр абсурда.
Лэмпард вполне способен навести шороху в топ-6,7.
Главное,надо перестать творить дичь на трансферном рынке.
Ивоби за 30-ку? Как болельщик Арсенала,был в шоке сначала,а потом безумно рад,что клуб умудрился слить неликвид за такие деньги.
Ну и продажа Диня….
Нет слов,человек отказал Ливерпулю,ради перехода,а прямом смысле,с детства за Эвертон.
Но его продают из-за тренера,а через 1-2 тура,сливают тренера.
Ну просто театр абсурда.