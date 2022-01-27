«Эвертон» проведёт переговоры с Лэмпардом

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вчера, 22:17

Бывший тренер «Челси» может возглавить «Эвертон».

«Ириски» рассматривают 43-летнего специалиста в качестве главного кандидата на эту должности. «Эвертон» планирует провести переговоры с Лэмпардом в ближайшие несколько дней.

Ранее стали известны имена ещё четырёх претендентов на пост тренера «Эвертона».