Кузяев: «„Динамо“ — серьезный конкурент для нас в этом сезоне»

Полузащитник «Зенита» оценил выступление питерского клуба в первой половине сезона.

Считаю, что провели ее хорошо. Не на отлично, но на твердую четверку. Потому что в некоторых матчах позволяли себе терять очки, особенно с командами из второй восьмерки — там, где не стоило. Думаю, нам нужно обратить на это внимание весной и не допускать подобные ошибки. В еврокубковой кампании, на мой взгляд, могли выступить лучше. Но хорошо, что попали в евровесну, в плей-офф Лиги Европы.

Я думаю, мы двигаемся в правильном направлении. Считаю, показываем достаточно хорошую игру, как обычно, больше всех забиваем в Премьер-Лиге. Но у нас появились небольшие проблемы при игре всей командой в защите, потому что в этом сезоне мы много пропустили. Думаю, на это тоже необходимо обратить внимание весной, чтобы команда лучше оборонялась. Но в целом, я смотрю в будущее с оптимизмом.

«Динамо» — серьезный конкурент для нас в этом сезоне. Они усилились зимой, у них появился еще один нападающий, Федя Смолов. Тем лучше для нашего чемпионата, что есть такие соперники, что есть конкуренция. В результате команды будут проявлять себя и в Европе, зарабатывать очки для страны.