В «Химках» отреагировали на слухи об интересе к голкиперу «Балтики»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал слухи об интересе подмосковного клуба к вратарю «Балтики» .

Сейчас в первую очередь, мы хотим подписать нападающего, это наша основная задача. Наш менеджмент рассматривает и другие позиции, но конкретики нет, тем более во вратарской линии. У нас есть Илья Лантратов — основной голкипер. Если подпишем Бориско, то это будет на перспективу.

Осталось мало дней до закрытия трансферного окна, надо подобрать подходящие варианты, чтобы вступить в переговоры с агентами, игроками и успеть подписать их до 10 февраля.