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В «Химках» отреагировали на слухи об интересе к голкиперу «Балтики»

вчера, 23:05

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал слухи об интересе подмосковного клуба к вратарю «Балтики» Максиму Бориско.

Сейчас в первую очередь, мы хотим подписать нападающего, это наша основная задача. Наш менеджмент рассматривает и другие позиции, но конкретики нет, тем более во вратарской линии. У нас есть Илья Лантратов — основной голкипер. Если подпишем Бориско, то это будет на перспективу.

Осталось мало дней до закрытия трансферного окна, надо подобрать подходящие варианты, чтобы вступить в переговоры с агентами, игроками и успеть подписать их до 10 февраля.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 01:04
Вратарь сейчас не первая необходимость.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:21
Пусть берут,пригодится!
nf59qnn87y46
nf59qnn87y46
вчера в 23:43
Химки это просто дно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:16
Понравился в сборной...
протон
протон
вчера в 23:08
Бориско на царство
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