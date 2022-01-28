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Крал: «Есть вариант вернуться в „Спартак“ или остаться в „Вест Хэме“»

вчера, 19:10

Полузащитник «Вест Хэма» Алекс Крал, права на которого принадлежат «Спартаку», поделился мнением о вариантах продолжения карьеры.

У «Вест Хэма» нет права выкупа? Да, это так. Окончательное решение будет за мной, но если летом будут какие-то встречи, они будут проводиться между клубами. Есть вариант вернуться в «Спартак», остаться в «Вест Хэме», есть вариант отправиться в другой клуб. Это футбол и в трансферное окно ты никогда не знаешь, что произойдет.

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Все комментарии
makkie
makkie
вчера в 22:44
Кралу нужно развиваться, а Европа для этого самый хороший вариант.
Возвращаться и играть в РПЛ - шаг назад!
kust07
kust07
вчера в 21:40
Сам не знает чего хочет
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:59
Похоже англичан он не сильно впечатлил.
Cat01
Cat01
вчера в 19:25
Зачем возвращаться
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:22
Лучше оставайся там
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 19:21
Хорошо когда есть выбор.
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