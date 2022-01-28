Крал: «Есть вариант вернуться в „Спартак“ или остаться в „Вест Хэме“»

Полузащитник «Вест Хэма» , права на которого принадлежат «Спартаку», поделился мнением о вариантах продолжения карьеры.

У «Вест Хэма» нет права выкупа? Да, это так. Окончательное решение будет за мной, но если летом будут какие-то встречи, они будут проводиться между клубами. Есть вариант вернуться в «Спартак», остаться в «Вест Хэме», есть вариант отправиться в другой клуб. Это футбол и в трансферное окно ты никогда не знаешь, что произойдет.