Сумма отступных Лантратова составляет более трёх млн евро

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о будущем вратаря .

Лантратов сто процентов останется у нас до лета. Возможно, и дальше будет у нас играть. Он – потенциальный игрок сборной, поэтому если будем его продавать, то только в топовый клуб. При этом нам важно, чтобы в новой команде Лантратова не дай Бог не посадили на лавку. Потому что для голкипера сборной России сесть на лавку, значит потеряться.

Мы будем работать с любым предложением по Илье именно в этой концепции. Наша задача, чтобы Лантратов играл в топовом клубе и чтобы сборная сохраняла его. Не хотелось бы называть точную сумму отступных Лантратова, но она точно больше трёх миллионов евро.