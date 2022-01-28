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Сумма отступных Лантратова составляет более трёх млн евро

вчера, 23:31

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о будущем вратаря Ильи Лантратова.

Лантратов сто процентов останется у нас до лета. Возможно, и дальше будет у нас играть. Он – потенциальный игрок сборной, поэтому если будем его продавать, то только в топовый клуб. При этом нам важно, чтобы в новой команде Лантратова не дай Бог не посадили на лавку. Потому что для голкипера сборной России сесть на лавку, значит потеряться.

Мы будем работать с любым предложением по Илье именно в этой концепции. Наша задача, чтобы Лантратов играл в топовом клубе и чтобы сборная сохраняла его. Не хотелось бы называть точную сумму отступных Лантратова, но она точно больше трёх миллионов евро.

По данным СМИ, в подписании Лантратова заинтересован «Локомотив».

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:25
Кто сказал что он топ?!
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:40
Если Лантратов в топ-клуб, тогда новость о переходе Бориско из Балтики в Химки вполне реальна
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 23:39
Не стоит он этих денег
Василий 50
Василий 50
вчера в 23:37
Даже не представляю, кто это?
Cat01
Cat01
вчера в 23:36
Большая сумма
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