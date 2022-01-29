Сборная России по футзалу вышла в плей-офф Евро с первого места в группе

Определились все участники плей-офф футзального чемпионата Европы-2022.
С первого места группы А вышла Португалия (9 очков), со второго места — Украина (3).
Победителем группы В стал Казахстан (7), на втором месте — Финляндия (4).
В группе С победу одержала Россия (9), вторая — Словакия (4).
С первого места группы D вышла Испания (7), со второго — Грузия (6).
На стадии 1/4 финала российская национальная команда сыграет с Грузией. Стадия плей-офф стартует в понедельник, 31 января.
В группе превосходство нашей сборной было видно не вооружённым глазом, превосходство было во всём, в скорости мышления и принятия решении, техника ... можно долго писать дифирамбы, но дальше ждут соперники по серьёзнее.
Удачи и побед нашей сборной!!!
P.S. Как бы хотелось тоже самое и про главную нашу сборную так написать, но пока увы...
В группе превосходство нашей сборной было видно не вооружённым глазом, превосходство было во всём, в скорости мышления и принятия решении, техника ... можно долго писать дифирамбы, но дальше ждут соперники по серьёзнее.
Удачи и побед нашей сборной!!!
P.S. Как бы хотелось тоже самое и про главную нашу сборную так написать, но пока увы...