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Сборная России по футзалу вышла в плей-офф Евро с первого места в группе

вчера, 21:32

Определились все участники плей-офф футзального чемпионата Европы-2022.

С первого места группы А вышла Португалия (9 очков), со второго места — Украина (3).

Победителем группы В стал Казахстан (7), на втором месте — Финляндия (4).

В группе С победу одержала Россия (9), вторая — Словакия (4).

С первого места группы D вышла Испания (7), со второго — Грузия (6).

На стадии 1/4 финала российская национальная команда сыграет с Грузией. Стадия плей-офф стартует в понедельник, 31 января.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
1 984
1 984
сегодня в 04:33
Молодцы! Удачи в плей-офф.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 22:24
Сборная Россия фаворит турнира и выход из группы это не успех, а просто данность, по другому и не могло быть.
В группе превосходство нашей сборной было видно не вооружённым глазом, превосходство было во всём, в скорости мышления и принятия решении, техника ... можно долго писать дифирамбы, но дальше ждут соперники по серьёзнее.
Удачи и побед нашей сборной!!!

P.S. Как бы хотелось тоже самое и про главную нашу сборную так написать, но пока увы...
Cat01
Cat01
вчера в 21:43
Это хороший результат
beefs
beefs
вчера в 21:41
удачи нашим ребятам...
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:34
Кому-то стоит взять на заметку и действовать также.
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