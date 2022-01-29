Сборная России по футзалу вышла в плей-офф Евро с первого места в группе

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вчера, 21:32

Определились все участники плей-офф футзального чемпионата Европы-2022.

С первого места группы А вышла Португалия (9 очков), со второго места — Украина (3).

Победителем группы В стал Казахстан (7), на втором месте — Финляндия (4).

В группе С победу одержала Россия (9), вторая — Словакия (4).

С первого места группы D вышла Испания (7), со второго — Грузия (6).

На стадии 1/4 финала российская национальная команда сыграет с Грузией. Стадия плей-офф стартует в понедельник, 31 января.