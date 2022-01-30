В «Крыльях Советов» прокомментировали подписание Игнатьева из «Рубина»

Главный тренер «Крыльев Советов» высказался о переходе в команду нападающего «Рубина» и защитника «Шерифа» .

Вся команда не может быть в хороших кондициях. Тот же Костанса провёл первую тренировку с декабря. О готовности говорить не приходиться. Надеемся, что Игнатьев и Костанса впишутся в нашу игру и принесут нам много пользы. Это скоростные футболисты, у них много качеств. Большой плюс, что Костанса играл в Лиге чемпионов. Он в «Шерифе» играл значимую роль. Когда была возможность взять его, мы это сделали.

Игнатьев другой футболист нежели Сергеев. Каждого надо встраивать в игру. Надеюсь, что у Вани всё получится здесь. Будем делать всё, чтобы он принёс нам пользу. Он начинает в новом клубе, с чистого листа. Мы в него верим. Поэтому и взяли.