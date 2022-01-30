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В «Крыльях Советов» прокомментировали подписание Игнатьева из «Рубина»

вчера, 21:31

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о переходе в команду нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева и защитника «Шерифа» Фернардо Костансы.

Вся команда не может быть в хороших кондициях. Тот же Костанса провёл первую тренировку с декабря. О готовности говорить не приходиться. Надеемся, что Игнатьев и Костанса впишутся в нашу игру и принесут нам много пользы. Это скоростные футболисты, у них много качеств. Большой плюс, что Костанса играл в Лиге чемпионов. Он в «Шерифе» играл значимую роль. Когда была возможность взять его, мы это сделали.

Игнатьев другой футболист нежели Сергеев. Каждого надо встраивать в игру. Надеюсь, что у Вани всё получится здесь. Будем делать всё, чтобы он принёс нам пользу. Он начинает в новом клубе, с чистого листа. Мы в него верим. Поэтому и взяли.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:51
Будем надеяться, что Игнатьев начал взрослеть и теперь будет самоутверждаться во время футбольных матчей, демонстрируя качественный футбол, а не в вечерних барах и ресторанах.
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:15
Как бы не пришлось Слуцкому локти кусать.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:06
Очень спорное приобретение. Вся надежда на Осинькина.
протон
протон
вчера в 21:36
Игнатьев уже давно занимается всем, кроме футбола. Деньги на ветер
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 21:34
Ну и хорошо!
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