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Медведев: «Часть денег от продажи Азмуна пошла на трансфер Альберто»

вчера, 21:06

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал переход в петербургский клуб нападающего «Интернасьонала» Юри Альберто.

Мы с Юри Альберто подписали контракт о переходе в июне и только в последние три дня в ходе переговоров между «Зенитом», «Интернасьоналом» и «Байером» удалось найти устраивающее всех решение по ускорению этих переходов — Альберто в «Зенит», а Азмуна в «Байер». Я говорил, что шанс на уход Азмуна зимой — один из тысячи, этот шанс и оказался реализован.

Хочу подчеркнуть, что никаких дополнительных расходов «Зенит» в этой сделке не понес. Часть денег от продажи Азмуна пошла на ускоренный трансфер Альберто.

«Зенит» никогда не играл в футбол «бей — беги», у нас всегда были техничные футболисты, вне зависимости от того, из какой страны они к нам приехали. А то, что бразильский футбол имеет привлекающие болельщиков отличия, мы все хорошо знаем. Это и владение мячом, и техника, и нацеленность на ворота. Уверен, что наши бразильские игроки сделают все для быстрейшей адаптации Юри Альберто в «Зените». Точно так же, как это было с Клаудиньо, который до этого тоже не играл в Европе.

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Все комментарии
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 23:33
Как раз хватило на билет до Питера
Аксинья
Аксинья
вчера в 23:05
Медведев ничего не перепутал? Скорее деньги от продажи Азмуна пошли на часть трансфера за Альберто))
pomor45
pomor45 ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 22:13
Читай внимательнее: "Часть денег от продажи Азмуна пошла на ускоренный трансфер Альберто". На ускорение перехода, т.е. пришлось добавить к тому, что заключили в июне, чтобы перешёл сейчас, а не летом. Это больше всего нужно было Азмуну и Байеру. Поэтому Байер и не стал дожидаться, когда Азмун отработает контракт и уйдёт к ним свободным агентом.
alexgurzan
alexgurzan ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 21:50
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 21:48
"Зенит" взял курс на приобретение бразильских футболистов, как еще одна восточноевропейская команда:
Ironigor
Ironigor ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 21:43
Так из-за этого что не включили СП - 2 , такие цены и получили . Для Газпрома это не совсем худший вариант ☝😜
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:42
А вторую часть налогоплательщики России.
Futurista
Futurista
вчера в 21:36
Вторая часть куда пошла?)...
Союзник противников
Союзник противников ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:21
Так ведь друзья-фрицы сегодня показали смачный кукиш,заявив,что до лета сертификации СП-2,за который группен-руководитель получил звание героя каптруда,ждать не надо.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:18, ред.
Наверное,с точностью наоборот:Деньгами,полученными за побег Азмуна,мы покрыли четверть стоимости новой надежды. А то по заголовку покажется,что за беглеца получили не 4 млн.,а 40. Какую четверть...всего одну шестую! Впрочем,возможно,что заголовок точен,если другую часть из 4 млн.выписали себе в качестве премии...
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:12
Дядя в уши писает))
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 21:12
Так за сколько всё-таки продали Азмуна?
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:08, ред.
Ну да , у Газпрома сейчас вообще нехватка бабла . И Лунёву заторчали , а газ во всём мире только дорожает !!!)))
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