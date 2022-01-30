Медведев: «Часть денег от продажи Азмуна пошла на трансфер Альберто»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал переход в петербургский клуб нападающего «Интернасьонала» .

Мы с Юри Альберто подписали контракт о переходе в июне и только в последние три дня в ходе переговоров между «Зенитом», «Интернасьоналом» и «Байером» удалось найти устраивающее всех решение по ускорению этих переходов — Альберто в «Зенит», а Азмуна в «Байер». Я говорил, что шанс на уход Азмуна зимой — один из тысячи, этот шанс и оказался реализован.

Хочу подчеркнуть, что никаких дополнительных расходов «Зенит» в этой сделке не понес. Часть денег от продажи Азмуна пошла на ускоренный трансфер Альберто.

«Зенит» никогда не играл в футбол «бей — беги», у нас всегда были техничные футболисты, вне зависимости от того, из какой страны они к нам приехали. А то, что бразильский футбол имеет привлекающие болельщиков отличия, мы все хорошо знаем. Это и владение мячом, и техника, и нацеленность на ворота. Уверен, что наши бразильские игроки сделают все для быстрейшей адаптации Юри Альберто в «Зените». Точно так же, как это было с Клаудиньо, который до этого тоже не играл в Европе.