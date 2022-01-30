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Осинькин рассказал, как «Крылья» переживут потери Сергеева и Пруцева

вчера, 22:14

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался об уходе из команды нападающего Ивана Сергеева в «Зенит» и полузащитника Данилы Пруцева в «Спартак».

Потери Сергеева и Пруцева? У нас и так были матчи, когда ребята пропустили игры. Мы за счёт внутренних резервов, новых игроков эти проблемы попытаемся закрыть. Мы должны идти вперёд. Хочу, чтобы у ребят, которые ушли в другие клубы, всё получилось. Теперь у других футболистов есть возможность себя проявить. Они должны это ценить и стремиться себя показать.

Ранее Осинькин прокомментировал подписание Ивана Игнатьева из «Рубина».

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 22:47, ред.
Очень хочется верить, что самобытный и талантливый тренер Осинькин- воспитает новых, незаурядных футболистов!!!!!!! Удачи, Крылья!!!!!!!
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 22:21
Похоже Сергеев и Пруцев умерли как футболисты !
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:16
Должны пережить!
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