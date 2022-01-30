Осинькин рассказал, как «Крылья» переживут потери Сергеева и Пруцева

Главный тренер «Крыльев Советов» высказался об уходе из команды нападающего в «Зенит» и полузащитника в «Спартак».

Потери Сергеева и Пруцева? У нас и так были матчи, когда ребята пропустили игры. Мы за счёт внутренних резервов, новых игроков эти проблемы попытаемся закрыть. Мы должны идти вперёд. Хочу, чтобы у ребят, которые ушли в другие клубы, всё получилось. Теперь у других футболистов есть возможность себя проявить. Они должны это ценить и стремиться себя показать.