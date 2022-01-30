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Семак: «Альберто и Азмун — игроки немного разных качеств»

вчера, 22:33

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал подписание нападающего Юри Альберто в команду и порассуждал о том, сможет ли он стать полноценной заменой для Сердара Азмуна, который ушёл в «Байер».

Думаю, это игроки немного разных качеств. Тем не менее, что касается той же нацеленности на ворота, то в этом они похожи. Что касается других качеств, то в чем-то кто-то лучше, в чем-то у кого-то есть преимущество. Разные игроки. Если брать Сердара, то он адаптирован к игре нашей команды, уже опытный футболист.

Юри — молодой игрок. Естественно, ожидать, что он сразу после перехода будет забивать на уровне Месси, неправильно. Мы со своей стороны постараемся использовать его лучшие качества, понаблюдав за его игрой на тренировках и в матчах. Сыграем, посмотрим, как и что делать, чтобы он чувствовал себя хорошо в нашей команде.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:00
Удачи Юрке в Зените...
kust07
kust07
вчера в 22:59
Поживем увидим
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:49
Сергей, расслабься, весной парень не заиграет, побереги его, не пускай на снег и слякоть и он отблагодарит в следующем сезоне
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