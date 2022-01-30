Семак: «Альберто и Азмун — игроки немного разных качеств»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал подписание нападающего в команду и порассуждал о том, сможет ли он стать полноценной заменой для Сердара Азмуна, который ушёл в «Байер».

Думаю, это игроки немного разных качеств. Тем не менее, что касается той же нацеленности на ворота, то в этом они похожи. Что касается других качеств, то в чем-то кто-то лучше, в чем-то у кого-то есть преимущество. Разные игроки. Если брать Сердара, то он адаптирован к игре нашей команды, уже опытный футболист.

Юри — молодой игрок. Естественно, ожидать, что он сразу после перехода будет забивать на уровне Месси, неправильно. Мы со своей стороны постараемся использовать его лучшие качества, понаблюдав за его игрой на тренировках и в матчах. Сыграем, посмотрим, как и что делать, чтобы он чувствовал себя хорошо в нашей команде.