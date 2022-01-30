Азмун – болельщикам «Зенита»: «Спасибо, что терпели и поддерживали меня»

Нападающий , который переходит из «Зенита» в «Байер», обратился к болельщикам петербургской команды.

Привет всем уважаемым болельщикам «Зенита». Спасибо, что терпели меня все эти три года. Спасибо, что поддерживали меня эти три года.

У меня всегда были отличные отношения с вами. И со всеми, кто работал в «Зените». И эти хорошие отношения у меня останутся.

Очень не люблю прощаться, надеюсь, мы еще увидимся. Хочу пожелать удачи «Зениту» в чемпионате и еврокубках.

Спасибо за все хорошее, что вы сделали для меня. Я сделал все, что мог, и вы навсегда останетесь в моем сердце. Спасибо за все!