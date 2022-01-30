ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Азмун – болельщикам «Зенита»: «Спасибо, что терпели и поддерживали меня»

вчера, 20:47

Нападающий Сердар Азмун, который переходит из «Зенита» в «Байер», обратился к болельщикам петербургской команды.

Привет всем уважаемым болельщикам «Зенита». Спасибо, что терпели меня все эти три года. Спасибо, что поддерживали меня эти три года.

У меня всегда были отличные отношения с вами. И со всеми, кто работал в «Зените». И эти хорошие отношения у меня останутся.

Очень не люблю прощаться, надеюсь, мы еще увидимся. Хочу пожелать удачи «Зениту» в чемпионате и еврокубках.

Спасибо за все хорошее, что вы сделали для меня. Я сделал все, что мог, и вы навсегда останетесь в моем сердце. Спасибо за все!

Все новости
Гендиректор «Зенита» — о 17 млн евро за Альберто: «Близко к истине»
Вчера, 23:55
Альберто: «Приняли в „Зените“ меня очень хорошо, это было видно по тоннелю»
Вчера, 22:53
Семак: «Альберто и Азмун — игроки немного разных качеств»
Вчера, 22:33
Осинькин рассказал, как «Крылья» переживут потери Сергеева и Пруцева
Вчера, 22:14
В «Крыльях Советов» прокомментировали подписание Игнатьева из «Рубина»
Вчера, 21:31
Медведев: «Часть денег от продажи Азмуна пошла на трансфер Альберто»
Вчера, 21:06
Сортировать
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 22:26
Ну что, трогательное и уважительное отношение ко всем, особенно к своим болельщикам. Думаю что Сердар на долго останется в памяти "Рубина", "Зенита" и "Ростова" для которого победный матч против "Баварии" в групповой стадии Лиги Чемпионов УЕФА останется в истории клуба. Где Азмун в итоге сравнял счет, эффектно убрав со своего пути Боатенга посадив его на пятую точку. А в конце матча разогнал атаку "Ростова", которая завершилась победным штрафным ударом в исполнении Кристиана Нобоа, который и установил окончательный счёт 3-2 матча. Ну и все свои трофеи выигранные в составе команды "Зенита" останутся в истории клуба. Успехов тебе Сердар, у тебя есть 5 лет в "Байере" чтобы выиграть трофеи со своей новой командой в Бундеслиги. Удачи
протон
протон
вчера в 21:24
Что же ты дзюбу бросил?
pomor45
pomor45
вчера в 21:20
Надо бы так попрощаться не с одним Зенитом, а со всей Россией. Она была тебе домом, в котором к тебе хорошо относились все.
shlomo2
shlomo2
вчера в 21:04
Удачи тебе...спасибо за Зенит!
санек002
санек002 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 21:01
ДА УЖ!ЭТО ТОЧНО!ОДНИ КОЛИ РАССКАЗОВЫ!
makkie
makkie
вчера в 20:51
Сам Азмун терпел Дзюбу )))

Жаль, что из РПЛ уезжают такие легионеры как Влашич, Азмун, Жиго.
Хочется, чтобы таких сильных игроков было побольше, а лентяев и нахлебников поменьше.
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:50
Азмуна будут помнить не только в Питере, но и в Ростове. Казани и других городах тоже.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100