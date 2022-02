«Сандерленд» объявил о подписании контракта с нападающим . Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

В январе 39-летний форвард расторг соглашение с «Рейнджерс».

Дефо уже выступал за «Сандерленд» с 2015 по 2017 год.

We are delighted to welcome Jermain Defoe back to the Stadium of Light on an initial contract until the end of the 2021-22 season! ✍️#SAFC | #DefoeHomecoming