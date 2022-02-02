Ребров: «Ребята в „Спартаке“ шутят, что я по головам пошёл»

Бывший голкипер «Спартака», а ныне технический координатор клуба , рассказал о работе на новой должности.

На новой должности непривычно. Хоть я уже два месяца на ней. Но у меня столько работы, что некогда скучать. Не физической – работает голова и язык. Надо постоянно быть на связи, что-то решать, кому-то звонить. Надо постоянно быть на тренировках, присутствовать на собраниях, разговаривать с футболистами плюс встречаться с агентами. Часто меня используют как переводчика. Вот так потихоньку капает со всех сторон – иногда заканчиваю только в час ночи.

Понятно, что игроком устаёшь физически. Но футболист оттренировался и всё. А мой рабочий день растягивается и дальше. Многим вещам я только учусь, что-то не понимаю. Времени стало даже меньше, чем когда я был игроком. С 10 января, когда я вышел из отпуска, я каждый вечер домой возвращался около девяти.

Ребята подшучивают временами. Ваноли посадил меня напротив себя в столовой, летаю в бизнесе. Все подкалывают, что я теперь руководитель, что пошёл по головам, ха-ха. Отвечаю им: «Придёт время, я посмотрю на вас».

