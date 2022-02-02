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Ребров: «Ребята в „Спартаке“ шутят, что я по головам пошёл»

сегодня, 10:07

Бывший голкипер «Спартака», а ныне технический координатор клуба Артём Ребров, рассказал о работе на новой должности.

На новой должности непривычно. Хоть я уже два месяца на ней. Но у меня столько работы, что некогда скучать. Не физической – работает голова и язык. Надо постоянно быть на связи, что-то решать, кому-то звонить. Надо постоянно быть на тренировках, присутствовать на собраниях, разговаривать с футболистами плюс встречаться с агентами. Часто меня используют как переводчика. Вот так потихоньку капает со всех сторон – иногда заканчиваю только в час ночи.

Понятно, что игроком устаёшь физически. Но футболист оттренировался и всё. А мой рабочий день растягивается и дальше. Многим вещам я только учусь, что-то не понимаю. Времени стало даже меньше, чем когда я был игроком. С 10 января, когда я вышел из отпуска, я каждый вечер домой возвращался около девяти.

Ребята подшучивают временами. Ваноли посадил меня напротив себя в столовой, летаю в бизнесе. Все подкалывают, что я теперь руководитель, что пошёл по головам, ха-ха. Отвечаю им: «Придёт время, я посмотрю на вас».

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Все комментарии
Djebrael
Djebrael
сегодня в 12:23
В каждой шутке есть доля истины
lotsman
lotsman
сегодня в 11:59
Ногами и руками работать легче, чем головой.)))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:25
Уж лучше в рамке стоять...
112910415
112910415
сегодня в 11:12
держись как-нибудь, Артём !
swed27
swed27
сегодня в 11:12
Хороший был вратарь Возможно получится неплохой менеджер
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:59
Он уже два месяца на ней! 😜
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 10:40
Хорошая карьера
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 10:33
Используют как переводчика? Помогает Селихову со стойками ворот договариваться?
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 10:22
Ты хоть информацию проверяй, прежде чем писать.
Ребров уже карьеру завершил.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:16
Я не волшебник я только учусь))
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 10:15, ред.
Раньше ходил по штангам, а теперь по головам.
Ребята правы, изменил(ся) Ребров.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 10:13
Почему бывший голкипер, он постоянно в составе.
Игорь Волков
Игорь Волков
сегодня в 10:12
Бедненький, аж слезу пустил.
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