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Алжирец возглавит молодёжную академию «Спартака»

вчера, 16:38

Алжирский специалист Антар Яхья согласовал контракт с московским «Спартаком».

Утверждается, что Яхья станет главным в молодёжной академии «красно-белых» и ответственным за весь молодёжный футбол в клубе. До конца недели 39-летний специалист подпишет контракт, после чего приступит к работе в Тушино.

Антар будет получать на своей должности 200 тысяч евро в год, а также для него будет выделено жильё, автомобиль и личный переводчик. На посту главы академии «Спартака» Яхья заменит Владимира Кузьмичёва, который добровольно оставил свою должность.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 00:58
Российский "специалист " тоже не способен . Меня только удивляет , то продавца мёда из Уфы ставят ген.директором Спартака ,теперь ,водитель верблюда будет отвечать за молодёжный футбол в Спартаке ?!!! Они там свихнулись совсем что ли ? )))
Alexnvr
Alexnvr ответ beefs (раскрыть)
вчера в 19:14
Или условные вьетнамцы. Глядя на Кокош, Мамаевых и прочих Дзюб, получается что картина с детскими/юношескими тренерами реальна.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:03
Я про фамилию Толя....)
makkie
makkie
вчера в 18:58
М-да, странный выбор.
Неужели алжирец способен лучше понять наш рынок и менталитет игроков, чем условный российский специалист?
RuyVik
RuyVik
вчера в 18:40
Кто же постарался такого найти, или опять по гороскопу подошел.
LOpp
LOpp
вчера в 17:55
Лучше закройте эту академию, толку от нее все равно нет.
ДСА
ДСА
вчера в 17:53
В Россиян похоже не верят.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:47
Шокотерапия в действии !!!)
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 17:36
Странные вещи сейчас происходят в мире . Раньше мы помогали развивающимся странам ,а теперь они нам помогают ?! Какой-то ......простите меня ...... ,будет отвечать за весь спартаковский молодёжный футбол ? Да он только с верблюдами дело имел . И какой петух его пригласил ? ))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:35
Держите Ловчева)).
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 17:21
А это означает.... намаз.... обрезание.... рамадан ??? Не логично. Титов, Аленичев, Тихонов намного хуже?
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
вчера в 17:16
Ну теперь-то молодёжка Спартака точно попрёт, а Спартак-2 наконец выиграет ЛЧ
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:13, ред.
Да.....?????....теперь Ахья......) Ахьи вот только нам и не хватало
dеigandre
dеigandre ответ mihaluch (раскрыть)
вчера в 17:12
То есть, Федун должен всем пенсионерам страны платить пенсию? Что за бред?
kasyak7
kasyak7
вчера в 17:05
Уже российских специалистов подсижиаают в Спартаке. К чему все катится
Cat01
Cat01
вчера в 17:01
Значит загубит Спартак!
h5q5enauwuhb
h5q5enauwuhb
вчера в 16:54
Яхьею от от этого Яхья
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:50
Уж лучше алжирцу заплатить 200 тыс. чем платить пенсионерам нормальную пенсию.
Futurista
Futurista
вчера в 16:50
ЧМ 2010
Игр 3
В запасе 0
Голов 0
Передач 0
ЖК 2
КК 1

Учитель)...
alexgurzan
alexgurzan ответ Gor Ter-Aristacessian (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 16:49
Да, так правильно. Просто немного не так выделяется скобками код оператора/страны.
beefs
beefs
вчера в 16:47
Докатились, скоро южноафриканцы будут нас учить играть в футбол...
dеigandre
dеigandre
вчера в 16:46
Вот у всяких Ловчевых бомбанеееееееет
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:39
Немцы алжирцы... Ппц
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