Алжирец возглавит молодёжную академию «Спартака»

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вчера, 16:38

Алжирский специалист согласовал контракт с московским «Спартаком».

Утверждается, что Яхья станет главным в молодёжной академии «красно-белых» и ответственным за весь молодёжный футбол в клубе. До конца недели 39-летний специалист подпишет контракт, после чего приступит к работе в Тушино.

Антар будет получать на своей должности 200 тысяч евро в год, а также для него будет выделено жильё, автомобиль и личный переводчик. На посту главы академии «Спартака» Яхья заменит Владимира Кузьмичёва, который добровольно оставил свою должность.