Алжирец возглавит молодёжную академию «Спартака»

Алжирский специалист Антар Яхья согласовал контракт с московским «Спартаком».
Утверждается, что Яхья станет главным в молодёжной академии «красно-белых» и ответственным за весь молодёжный футбол в клубе. До конца недели 39-летний специалист подпишет контракт, после чего приступит к работе в Тушино.
Антар будет получать на своей должности 200 тысяч евро в год, а также для него будет выделено жильё, автомобиль и личный переводчик. На посту главы академии «Спартака» Яхья заменит Владимира Кузьмичёва, который добровольно оставил свою должность.
Неужели алжирец способен лучше понять наш рынок и менталитет игроков, чем условный российский специалист?
Неужели алжирец способен лучше понять наш рынок и менталитет игроков, чем условный российский специалист?
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Игр 3
В запасе 0
Голов 0
Передач 0
ЖК 2
КК 1
Учитель)...