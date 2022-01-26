Маротта вернул «Интеру» чемпионство за пару лет. Заменил звёзд на свободных агентов и остался первым

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вчера, 21:01

О сильном менеджере – на «Соккер.ру».

Маротта прошел все этапы в управлении

В далеком 1978 году Джузеппе начал скаутом в скромном клубе «Варезе». Спустя год его назначили исполнительным директором клуба, а через семь лет забрали в «Монцу». Дальше были другие средние команды, но в начале двадцать первого века Маротта попал в «Аталанту». Надолго в Бергамо не задержался, зато оказался в «Сампдории», где его наконец ждало признание.

Джузеппе сколотил крепкий коллектив для зоны Лиги чемпионов, привлек внимание Аньелли. «Ювентус» нуждался в перестройке, вернее, ускоренной эволюции. И хотя с первого взгляда фанаты Беппе не полюбили – ему пришлось убирать легенд, вроде Дель Пьеро, ставка на Конте и Пирло оказалась верной. Как и многие другие сделки, которые привели к серии из девяти чемпионских титулов подряд.

Далеко не каждый генеральный директор в футболе имеет опыт работы с низов, с позиции скаута до роли председателя правления. Часто речь или о бывших футболистах, которые не принимали стратегических решений, или о людях из бизнеса, вроде Вудворда, которых занесло в спорт. Маротта же первое Скудетто выиграл в 55 лет, хотя до этого работал в футболе три с половиной десятилетия.

Не тот случай, когда успех накрыл с головой в юности, зато менеджер изучил итальянский футбол вдоль и поперек. При этом за много лет в роли директора не приобрел плохую репутацию, что в Италии непросто. Затем Аньелли решил, что умнее, чем его подчиненный, и все пошло под откос. Идея с Суперлигой, в которую «Ювентус» вынужденно вляпался, провалилась уже после отставки Маротты.

В октябре 2018 года Джузеппе сказали, что он слишком старый и непрогрессивный. Надеялись, что спишут «пенсионера» в сборную Италии, но уже 13 декабря опытного менеджера, который причастен ко всем свежим успехам и неудачам «Ювентуса», пригласили в «Интер». Пришел в клуб, который отстал от чемпиона на 23 пункта.

Джузеппе снова подставил на дикого Конте

Маротту обвинили в том, что не превратил «Ювентус» в мировой бренд по примеру «Барселоны». Вот популярны каталонцы в мире, и как это помогло сохранить Месси, выбрать мощного тренера не для финала Лиги Европы, или не обзавестись долгами? В погоне за мировым господством отдельные клубные владельцы забывают о нестабильности человеческого бытия.

Вчера у «Интера» были китайские деньги, а сегодня ищут нового владельца и спонсора. При этом команда, где задерживали зарплату, что на таком уровне редкость, выиграла Скудетто. Маротта пришел и снова позвал на помощь Конте. Агрессивный наставник объяснил «Интеру», как стать чемпионом, а связка Лукаку и Мартинеса уже часть клубной истории.

Ханданович, который в Италии живет с 2004 года, выиграл первые трофеи – чемпионство и Суперкубок, и все это случилось, поскольку в финансовом хаосе появился грамотный управленец. У Маротты не было трансферного бюджета ПСЖ , статуса «Реала», чтобы переманивать звезд, а в конце чемпионского года Беппе прекрасно знал, что «Интер» потеряет ключевых игроков.

Но Лукаку уехал за 115 млн евро, а Хакими за 67 миллионов. Денег хватило, чтобы выжить. Конечно, у менеджера «Интера» тоже случались проколы, не все трансферы такие удачные, как подписание Бареллы. Но Маротта старался делать решающие ключевые ставки, а помогает ему в этом спортивный директор Пьеро Аузилио. Новый председатель правления не тронул человека, который работал в Милане с 2005 года.

Приезд Конте, Лукаку, Бареллы и Хакими изменил команду. Да и прошлым летом, хотя трансферный бюджет составлял менее 40 млн евро, удалось взять Корреа в аренду, подписать в основу Думриса всего за 12.5 млн евро и разжиться двумя ключевыми свободными агентами – Чалханоглу и Джеко, которые подменили Эриксена и Лукаку.

«Интер» удивительным образом не скатился

Когда Конте ушел из второго клуба Маротты по одной причине – не хватало денег на трансферы, то казалось, что чемпионской сказке конец. У Антонио и «Интера» такой стиль, что непросто подхватить такую команду. Аллегри вел переговоры с «Реалом», поэтому отказался после звонка Маротты. Другие вероятные кандидаты – Лопетеги, Фонсека и Вальверде, не впечатляли Беппе.

Но Лотито пожадничал выдать Симоне Индзаги нормальную зарплату, и когда «Интер» предложил чемпионский клуб и оклад вдвое выше, чем был у молодого наставника в Риме, то тот согласился. «Интер» сохранил форму, вышел в плей-офф Лиги чемпионов впервые за долгое время. И, что важно – перестроился после потери ключевых игроков, сохранил почерк и изменился даже в лучшую сторону.

Маротта следит за всем, поэтому понимает, что болевых точек достаточно. Пока не провели продажу клуба, нет финансовой подушки безопасности. Но переговоры идут, а успехи на поле – опередили «Наполи» и «Милан» после бодрого старта Спаллетти и Пиоли, позволяют спокойно работать. Маротта не раз говорил, что предпочитает эволюции вместо революций, и в Милане как раз естественные процессы.

Удержаться на вершине непросто, ведь Бастони играет с футбольными «дедами» — Хандановичу, Джеко, Видалю, Алексису и Перишичу за тридцать. Но раз удачно выбрали наставника, то остальные вопросы решаемые. Маротта доказал «Ювентусу», что в Турине ошиблись. Также показал всему миру, что «Интером» можно управлять качественнее, чем до его появления. Один человек многое может изменить, если у него есть доступ к талантливым последователям.

Симоне Индзаги ставит на результативный футбол – по качеству моментов и по голам «Интер» среди лидеров элитных лиг. И оборона не откатилась, тройка центральных гармоничная, а схема Конте подошла новому наставнику. В игре «Интера» есть моменты, над которым нужно работать, но куда проще трудиться, если есть уверенность в завтрашнем дне не буквально – клуб не обрел новых владельцев-миллиардеров, а уверенность в главном человеке, коим за три полных года стал Маротта.

«Интер» сейчас можно развалить одним решением – если новые владельцы захотят кого-то моложе. Но тут даже старина Моратти, хотя не имеет прямой власти, должен вмешаться. 64-летний Джузеппе – один из лучших директоров в футболе двадцать первого века. Успешно реставрировал «Ювентус» и быстро вернул «Интеру» Скудетто. Или даже проторил путь к серии титулов, ведь Маротта знает, как усилить состав.