У «Спартака» в кои-то веки адекватный кадровый менеджмент. Каттани быстро подписал новичков и избавился от балласта

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вчера, 13:57

Профессиональный спортдир — сила.

Лука Каттани далеко не всем понравился по итогам своих первых публичных выступлений в качестве спортивного директора «Спартака» (интервью Дорскому, опубликованное на официальных ресурсах клуба и пресс-конференция). Итальянец лил воду, уходил от ответов, местами хитрил и хвастался. В общем, сходу точно не влюбил в себя требовательных болельщиков, а горячие головы даже поспешили окрестить его «очередным проходимцем, который разведет Федуна на деньги».

Может быть, так и будет. А может быть, Лука Каттани соберет чемпионский состав «Спартака». Ни то ни другое не исключено, а для далеко идущих выводов пока слишком рано. Да и в любом случае судить спортивного директора нужно по работе и результатам, а не по публичному образу. Для Каттани оказываться в центре внимания в новинку, а под объективами камер многие из нас будут выглядеть нелепо. Если сделать скидку на это, Лука смотрелся неплохо. А его первые действия в качестве спортдира «Спартака» понятны и во многом логичны.

Ваноли получил пятерку новичков уже к первому сбору

У Паоло Ваноли есть полтора месяца зимней подготовки, чтобы поставить «Спартаку» хотя бы базовую версию своего футбола. И его приближает к успеху в этой миссии тот факт, что все футболисты, которых он возьмет с собой в сезон, находятся в его распоряжении с первого дня работы на сборах. Даже Данил Пруцев отправился со «Спартаком» на первый сбор в ОАЭ , хотя на тот момент еще не все формальности относительно его перехода из «Крыльев Советов» были улажены.

За своевременность трансферов Каттани получает жирный плюс, хотя качество футболистов не всех убедило. Впрочем, на этом этапе эксперты и болельщики судят о новичках исключительно по их стоимости и звучности имен, хотя специфика РПЛ годами такова, что известный легионер с регалиями за 20 миллионов евро необязательно принесет больше пользы, чем молодой парень из Тулы или Самары. Мотивация в наших краях часто важнее мастерства.

Теперь у «Спартака» действительно есть два состава

«Спартак» купил трех игроков молодежной сборной России, молодого вратаря и ямайского форварда с голами в чемпионате Бельгии. Важно, что все они «голодные», каждому есть куда расти, и что доказывать. В этом смысле ставки правильные, тем более каждый увеличит конкуренцию: у Айртона впервые за три года в «Спартаке» появляется конкретный конкурент в лице Классена, Николсон должен зажечь Соболева, Пруцев — Зобнина и Умярова, универсальный Хлусевич может пробиться в стартовый состав, и даже Свинов должен внести разнообразие во вратарские будни попыткой вылезти из шкуры третьего номера.

В итоге у «Спартака» теперь действительно есть два состава под схему с тремя центральными защитниками. Равноценными их, конечно, не назовешь, но все же конкуренция на многих позициях обострилась после зимней трансферной кампании, ставшей дебютной для Каттани.

Команда №1: Селихов — Кофрие, Жиго, Джикия — Мозес, Зобнин, Умяров, Промес — Соболев, Николсон.

Команда №2: Максименко/Свинов — Маслов, Кутепов, Гапонов — Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Игнатов/Бакаев — Ларссон, Понсе.

Продление контрактов с Айртоном и Игнатовым

«Спартак» не раз страдал от того, что затягивал переговоры о новых контрактах со своими футболистами, что приводило к кадровым и финансовым проблемам. Ситуация по-прежнему далека от идеала, но парочку вопросов Каттани уже решил, убедив Айртона и Михаила Игнатова подписать новые долгосрочные контракты. Если бы итальянец еще уговорил Жиго остаться, то прослыл бы гением, но с французом без вариантов — летом уйдет из «Спартака».

Вероятно, та же участь ждет Зелимхана Бакаева, Илью Кутепова и Николая Рассказова, о которых будет гораздо меньше сожалений, а вот Александра Селихова, чей контракт истекает в конце 2022 года, «Спартак» хочет сохранить. Вероятно, в ближайшее время будут новости и о нем. Уже сейчас ситуация с контрактами действующих футболистов гораздо более здоровая, чем еще полгода назад, однако на этой ниве у Каттани еще много работы. В идеале спортивный директор должен полностью нормализовать первую команду к старту сезона 2022/23.

Отсекая лишних

Тоже важная часть работы, ведь футболисты, не обладающие достаточным мастерством, или без понятных личных спортивных целей снижают уровень внутренней конкуренции и тянут команду вниз. Двоих таких «Спартак» по ходу сезона вывел из состава, но дал им новые должности: Ребров и Ещенко уже мало что могли в качестве действующих футболистов, но как координатор и тренер могут принести пользу. Насколько известно, это была идея Каттани.

Александра Ломовицкого продали в «Рубин» за 1.5 миллиона евро — неплохая сделка, учитывая, с какой болью воспитаннику искали место в команде. Руй Витория видел номинально атакующего игрока дублером Айртона, но и в защите Ломовицкий себя проявить не смог. Александру уже 24, и если он будет играть в «Рубине» это пойдет на пользу всем. Похожего толка и уход Георгия Мелкадзе в «Сочи». Форвард тоже получал шансы в «Спартаке», но не смог за них зацепиться.

Но главной победой Каттани считается избавление от Йоррита Хендрикса, который провел год в Москве, но так ничем и не запомнился. У голландца выгодный контракт со «Спартаком» с прогрессирующей зарплатой, поэтому он не хотел уходить. Долгосрочной арендой в «Фейеноорд» удалось очистить состав от лишнего легионера и избавить клуб от части финансового бремени. «Спартак» продолжит платить половину зарплаты Хендриксу, но все же сэкономит 1 миллион евро за полтора года.

Каттани не делает ничего особенного, это нормальная работа спортдира

Другое дело, что «Спартаку» годами не хватало даже таких простых и понятных решений в спортивном блоке. Лука не делает ничего экстраординарного, чтобы им восхищаться. По большому счету, просто выполняет рутинные обязанности спортивного директора и принимает адекватные решения. Однако для российского футбола, где царит перманентный управленческий кризис, это уже немало. Любопытно, как проявит себя на дистанции, и дадут ли ему это сделать.