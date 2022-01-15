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Аршавин назначен на новую должность в «Зените»

сегодня, 17:37

Андрей Аршавин назначен заместителем генерального директора по спортивному развитию футбольного клуба. Ранее он занимал должность директора департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил:

Функционал Андрея Аршавина на должности директора департамента по развитию молодёжного футбола был достаточно широким — учитывая интенсивное развитие молодёжного футбола и значимость этого направления для ФК «Зенит», совет директоров принял решение поднять должность Аршавина в статусе. На посту заместителя генерального директора по спортивному развитию он по-прежнему будет заниматься повышением эффективности работы вертикали молодёжного и детско-юношеского футбола и доведением воспитанников «Газпром»-Академии до основной команды клуба.

Что касается должности спортивного директора, статус по ней не поменялся. До конца сезона в клубе такая должность не предполагается.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 19:38
Под крики громкие "Ура!"
ползёт опара из ведра,
и воспитает Аршавиньо
очередного Клаудиньо.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 19:31
Шава...) Он разовьет газпром..) ))
1bear
1bear
сегодня в 19:30
когда уже заменит генерального???
Сп62
Сп62
сегодня в 19:29
В своё время для поднятия зарплаты из директора делали генерального директора, а из генерального президента ООО. Времена идут, а система живёт.
adrianes
adrianes
сегодня в 19:23
Был бы человек,должность организуем. Красивая у него трудовая книжка..футболист,эксперт,директор,зам.директора..
stanichnik
stanichnik
сегодня в 18:44
Основная причина слабого внедрения воспитанников своей питерской академии футбола в главную команду Газпрома кроется в низком статусе должности Аршавина. Но с поднятием статуса ожидаем ощутимого прорыва в этом направлении.)))
particular
particular
сегодня в 18:41
Получается, что Аршавин не последний человек среди директоров :)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:39
Дали хоть чтото,чтоб не обижался!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 18:38
Был бы человек, а должность найдется.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 18:23
Аршавин заслужил должность в системе клуба. Пусть только воспитывает молодежь дисциплине в поле и в не поля. В тапочках по кабакам не бегать и по колесам гаишников тапочками не бить)). Типа. А знаете, кто я такой!!??).
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:11
Растёт человек понемножку...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:51
Чем слабее играют тем больше должностей появляется.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 17:50
Рад за Зенит. Более профессионального полировщика лавки для запасных игроков в нынешнем мировом футболе найти просто невозможно. Работу будет выполнять качественно.
Futurista
Futurista
сегодня в 17:47
Бубнин
Бубнин
сегодня в 17:46
Пора назначать депутатом.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 17:40
С чем Андрея и поздравляем
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