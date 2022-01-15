Аршавин назначен на новую должность в «Зените»

назначен заместителем генерального директора по спортивному развитию футбольного клуба. Ранее он занимал должность директора департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил:

Функционал Андрея Аршавина на должности директора департамента по развитию молодёжного футбола был достаточно широким — учитывая интенсивное развитие молодёжного футбола и значимость этого направления для ФК «Зенит», совет директоров принял решение поднять должность Аршавина в статусе. На посту заместителя генерального директора по спортивному развитию он по-прежнему будет заниматься повышением эффективности работы вертикали молодёжного и детско-юношеского футбола и доведением воспитанников «Газпром»-Академии до основной команды клуба.

Что касается должности спортивного директора, статус по ней не поменялся. До конца сезона в клубе такая должность не предполагается.