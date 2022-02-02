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Шварц – об игре с «Партизаном»: «„Динамо“ очевидно прибавляет»

сегодня, 20:02
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)ПартизанМатч завершен

Наставник «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу над «Партизаном» (2:1) в товарищеском поединке:

В первую очередь мы довольны поведением наших игроков. У нас был серьёзный объём работы на втором сборе, ребята усердно трудились и провели сегодняшний матч с хорошим настроем. Команда сегодня сыграла неплохой матч. У нас было много правильного в оборонительных действиях и во владении мячом. Команда очевидно прибавляет, но мы должны постоянно совершенствовать свою игру, чтобы максимально соответствовать нашей игровой философии.

Наши форварды сегодня работали в прессинге намного лучше, чем в предыдущих матчах. Они были активны, и благодаря их правильным действиям мы выиграли несколько хороших мячей. Это именно то, что нам нужно в матчах. Я рад, что они всё правильно усвоили и действовали сегодня в нужном ключе.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 21:25
Динамо прибавляет,я тоже заметил!
Рaтмир
Рaтмир
сегодня в 20:14
Давай Сандро делай конкурентоспособную команду
Вoлхв
Вoлхв
сегодня в 20:05
Главное не перехвалить игроков
Борислaв
Борислaв
сегодня в 20:03
Хорошая новость для болельщиков
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