Ребров — о Максименко: «Не вижу предпосылок к тому, чтобы он опустил руки»

Бывший вратарь «Спартака», а ныне технический координатор клуба высказался о спаде в игре вратаря команды .

Ему было тяжело, но это нормально. Макси был основным вратарем, вызывался в сборную, отыграл за «Спартак» больше 100 матчей. А потом в один момент все поменялось. Для него это первый такой опыт, Саша никогда не был на скамейке. Но ему надо через это пройти, по-другому вратарь не формируется. Такие, как Акинфеев, которые играют постоянно, рождаются раз в 100 лет.

Макси нужна была пауза, он отдохнул, приехал с новыми силами. Селихов дождался шанса и воспользовался им, теперь то же самое нужно делать Максименко.

Не было ли мысли, что Максименко нужно сходить в аренду? А зачем? Селихов не играл два года в основе, выздоровел и заиграл. Стал намного хуже? Нет. Такой сильный клуб, как «Спартак», не может оставаться с одним вратарем. Ему нужно иметь второго голкипера высокого уровня. Так что Макси нужно терпеть.

Конечно, если он сам поймет, что устал сидеть, если будет хорошее предложение, то можно будет что-то решать. Но сейчас я не вижу предпосылок к тому, чтобы он опустил руки. Самое простое – это взять и уйти. Саша недавно продлил контракт. Если бы не хотел оставаться – не делал бы этого.

Ровно как и клуб, если бы не рассчитывал на него. К тому же можно задействовать одного вратаря в чемпионате, а другого в Кубке.