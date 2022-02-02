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Ребров — о Максименко: «Не вижу предпосылок к тому, чтобы он опустил руки»

сегодня, 13:57

Бывший вратарь «Спартака», а ныне технический координатор клуба Артем Ребров высказался о спаде в игре вратаря команды Александра Максименко.

Ему было тяжело, но это нормально. Макси был основным вратарем, вызывался в сборную, отыграл за «Спартак» больше 100 матчей. А потом в один момент все поменялось. Для него это первый такой опыт, Саша никогда не был на скамейке. Но ему надо через это пройти, по-другому вратарь не формируется. Такие, как Акинфеев, которые играют постоянно, рождаются раз в 100 лет.

Макси нужна была пауза, он отдохнул, приехал с новыми силами. Селихов дождался шанса и воспользовался им, теперь то же самое нужно делать Максименко.

Не было ли мысли, что Максименко нужно сходить в аренду? А зачем? Селихов не играл два года в основе, выздоровел и заиграл. Стал намного хуже? Нет. Такой сильный клуб, как «Спартак», не может оставаться с одним вратарем. Ему нужно иметь второго голкипера высокого уровня. Так что Макси нужно терпеть.

Конечно, если он сам поймет, что устал сидеть, если будет хорошее предложение, то можно будет что-то решать. Но сейчас я не вижу предпосылок к тому, чтобы он опустил руки. Самое простое – это взять и уйти. Саша недавно продлил контракт. Если бы не хотел оставаться – не делал бы этого.

Ровно как и клуб, если бы не рассчитывал на него. К тому же можно задействовать одного вратаря в чемпионате, а другого в Кубке.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
сегодня в 14:35
Максименко отрезанный сломавшийся ломоть...
makkie
makkie
сегодня в 14:08
Селихов сильнее, чем Максименко.
По крайней мере, что касается выходов из ворот и пенальти. Но хорошо, когда среди вратарей есть конкуренция.
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 14:01
Ну да!
Сварожич
Сварожич
сегодня в 13:58
пожалуй соглашусь с Ребровым
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