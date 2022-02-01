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Чалов: «Желаю ЦСКА успешно завершить сезон, но я хотел поиграть в Европе»

сегодня, 21:11

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов поделился впечатлениями после перехода в «Базель» на правах аренды.

Непривычно уезжать из родного клуба, но возможность играть в Европе упускать не хотелось. Когда поступило предложение от «Базеля», я обратился к руководству ПФК ЦСКА с просьбой отпустить меня и благодарен, что мне пошли навстречу.

Я стал получать меньше игрового времени, чем обычно, а любому игроку хочется чаще выходить на поле. Это одна из основных причин перехода. Я понял, что мне нужно перезагрузиться, найти возможность получать больше игровой практики. Надеюсь, что заслужу ее в Швейцарии, и летом вернусь в свой клуб более сильным и уверенным в себе игроком. Тем более впереди у «Базеля» ещё много игр в чемпионате и плей-офф Лиги конференций.

Постоянно буду на связи с парнями, буду отслеживать все матчи армейцев. Желаю ПФК ЦСКА успешно завершить сезон — надеюсь, команда сможет побороться за высокие места в чемпионате и за победу в Кубке России.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:07
В переводе с футбольного на русский: "Удалось вырваться в Европу, поиграть в ЕК, А ВЫ ТУТ КРУТИТЕСЬ КАК ХОТИТЕ"...
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 22:03
Хороший настрой. Удачи тебе, Федя. Возвращайся сильным, окрепшим форвардом.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 22:01
Может на его игру в швейцарском клубе кто-то клюнет посерьёзнее из европейских топовых чемпионатов.
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 21:51
Нужно будет играть.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 21:50
И мы Феде пожелаем удачи!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 21:44
С ЦСКА не удастся, ну хоть так.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 21:32, ред.
Интересно будет посмотреть за его игрой в другой команде. Хотя что-то мне подсказывает, что дело тут на самом деле не в команде, а в нем самом. Чалов привык играть на чистых мячах, слаб в единоборствах, постоянно рефлексирует над ошибками. А форвард должен что бы ни происходило быть уверенным в себе, даже самоуверенным, наглым и дерзким на поле. Играть же на других позициях, как показала практика, Чалов не умеет. Но в любом случае, только выйдя из зоны комфорта, приняв новый вызов, он сможет понять и проверить себя, так же как и мы сможем взглянуть на него и сделать свои выводы. Но то, что он решился рискнуть уже хорошо, уже молодец. Базель - конечно, не гранд европейского футбола и лига в Швейцарии не самая сильная, но это полезный опыт для человека, который не хочет довольствоваться раздутой зряплатой в РПЛ, а хочет развиваться
Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:32
И самое главное не забудь что нужно будет играть, а не полировать лавку !!!)
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 21:29
Пятой точке Фёдора, как и ему самому, забыть о полировке лавки!) Удачи!!!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 21:28
Думаю на поле он не потеряется.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 21:23
Почаще бы наших отправлять за рубеж на стажировку . Глядишь и поменяют своё отношение к футболу . Наших тренеров это тоже касается .
isamsn
isamsn
сегодня в 21:13
Удачи!!! И найти себя на поле!!!
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