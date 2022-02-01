Чалов: «Желаю ЦСКА успешно завершить сезон, но я хотел поиграть в Европе»

Форвард ЦСКА поделился впечатлениями после перехода в «Базель» на правах аренды.

Непривычно уезжать из родного клуба, но возможность играть в Европе упускать не хотелось. Когда поступило предложение от «Базеля», я обратился к руководству ПФК ЦСКА с просьбой отпустить меня и благодарен, что мне пошли навстречу.

Я стал получать меньше игрового времени, чем обычно, а любому игроку хочется чаще выходить на поле. Это одна из основных причин перехода. Я понял, что мне нужно перезагрузиться, найти возможность получать больше игровой практики. Надеюсь, что заслужу ее в Швейцарии, и летом вернусь в свой клуб более сильным и уверенным в себе игроком. Тем более впереди у «Базеля» ещё много игр в чемпионате и плей-офф Лиги конференций.