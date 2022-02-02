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Кавазашвили: «Через полгода Максименко вообще забудет, что такое ворота»

сегодня, 17:33

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал решение заявить вратаря Александра Максименко за «Спартак-2» для получения игровой практики.

Максименко надо играть, поэтому его и заявили за «Спартак-2». Эта команда – участник ФНЛ-1, а если Александр будет сидеть только в запасе в основе, он никому не будет нужен. Через полгода Максименко вообще забудет, что такое ворота. Видимо, он сам не хочет покидать команду, надеется на то, что станет основным голкипером.

Если Селихов не сломается, то он никому не уступит место в основном составе, поэтому Максименко будет сложно [вернуться на прежний уровень].

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Все комментарии
Коренной Москвич
Коренной Москвич ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 19:11
Опять дурацкие комментарии Губерниева? Пусть хоть дворовую команду сначала потренирует, а потом возникает.
протон
протон
сегодня в 18:21
Селихов сейчас прекрасно играет, он один из кандидатов вместе с Сафоновым в сборную Россию. Его игра уже доказала, что он вернулся и надолго //
Буквально полгода-год назад было всё ровно тоже самое, только наоборот - Максименко был кандидатом в сборную, а Селихов сидел на лавке без шансов. И что?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:07
Да пусть играет хотя бы там!
амурец
амурец
сегодня в 18:02
Заявили туда где ему самое место
mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:00
Надо отдать куда ни будь в аренду.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 17:47
Скажите кто-нибудь Максименко, что он прогрессирует не в ту сторону:
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 17:37
Надо скорее его продать
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