Кавазашвили: «Через полгода Максименко вообще забудет, что такое ворота»

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал решение заявить вратаря за «Спартак-2» для получения игровой практики.

Максименко надо играть, поэтому его и заявили за «Спартак-2». Эта команда – участник ФНЛ -1, а если Александр будет сидеть только в запасе в основе, он никому не будет нужен. Через полгода Максименко вообще забудет, что такое ворота. Видимо, он сам не хочет покидать команду, надеется на то, что станет основным голкипером.

Если Селихов не сломается, то он никому не уступит место в основном составе, поэтому Максименко будет сложно [вернуться на прежний уровень].