Мостовой: «Хочу, чтобы Россия и Украина сыграли в большой футбол»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой хотел бы увидеть матч сборных России и Украины по футболу.

Рад, что Россия и Украина сыграют друг с другом в мини-футболе. Хочу, чтобы все скорее наладилось и наши страны сыграли в большом футболе такой же матч. Политике не место в спорте. Провокации могут быть, но это не от большого ума.

Кстати, все говорят, что Украина обыграет Россию в обычный футбол. А с чего вдруг? Мы не слабее. Игроки у них не сильнее, команда тоже не сильнее.