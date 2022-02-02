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Мостовой: «Хочу, чтобы Россия и Украина сыграли в большой футбол»

сегодня, 15:37

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой хотел бы увидеть матч сборных России и Украины по футболу.

Рад, что Россия и Украина сыграют друг с другом в мини-футболе. Хочу, чтобы все скорее наладилось и наши страны сыграли в большом футболе такой же матч. Политике не место в спорте. Провокации могут быть, но это не от большого ума.

Кстати, все говорят, что Украина обыграет Россию в обычный футбол. А с чего вдруг? Мы не слабее. Игроки у них не сильнее, команда тоже не сильнее.

Россия и Украина встретятся в полуфинале на чемпионате Европы по мини-футболу в Нидерландах 4 февраля, начало — в 19:00 по московскому времени.

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ dzvinka (раскрыть)
сегодня в 17:14, ред.
Аннексированные у России Хрущевым территории Украина получит у Пушкина...
dzvinka
dzvinka
сегодня в 17:12
Отличное желание,
а я вот хочу, чтобы в Украине прекратилась война, и ей вернули аннексированные територии.
А потом можно и в футбол поиграть, который никогда не был и не будет, вне политики, как и любой большой спорт.
1 984
1 984 ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 16:58
Будем надеяться))
kasyak7
kasyak7
сегодня в 16:57
В большом футболе,такое событие долго ждать придётся
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 16:54
Соглашусь с Мостовым. И не важно кто выиграет, кто проиграет - важнее сам факт. Только нормальные отношения между людьми смогут победить политиков по обе стороны границы.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 16:39
Такое событие не скоро сбудется.
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 16:16
сборная Украины всегда была сильнее!
berda2003
berda2003
сегодня в 16:13
пусть играют со своими кураторами, друзьями, спонсорами: америкосами, англами, пшеками, прибалтами и т.д.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:03
УЕФА этого не хочет...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 15:48
Отберутся в Катар, там возможно и сыграют.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 15:47
Теоритически это возможно и даже политика этому не помешает, но вряд ли Россия и Украина дойдут до полуфинала или финала ЧМ 2022 в Катаре.
Так, что в ближайшее время такая встреча практически равна нулю.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:43
Это невозможно сейчас
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 15:41
Многие этого хотят, но...
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