Мостовой: «Хочу, чтобы Россия и Украина сыграли в большой футбол»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой хотел бы увидеть матч сборных России и Украины по футболу.
Рад, что Россия и Украина сыграют друг с другом в мини-футболе. Хочу, чтобы все скорее наладилось и наши страны сыграли в большом футболе такой же матч. Политике не место в спорте. Провокации могут быть, но это не от большого ума.
Кстати, все говорят, что Украина обыграет Россию в обычный футбол. А с чего вдруг? Мы не слабее. Игроки у них не сильнее, команда тоже не сильнее.
Россия и Украина встретятся в полуфинале на чемпионате Европы по мини-футболу в Нидерландах 4 февраля, начало — в 19:00 по московскому времени.
а я вот хочу, чтобы в Украине прекратилась война, и ей вернули аннексированные територии.
А потом можно и в футбол поиграть, который никогда не был и не будет, вне политики, как и любой большой спорт.
а я вот хочу, чтобы в Украине прекратилась война, и ей вернули аннексированные територии.
А потом можно и в футбол поиграть, который никогда не был и не будет, вне политики, как и любой большой спорт.
Так, что в ближайшее время такая встреча практически равна нулю.
Так, что в ближайшее время такая встреча практически равна нулю.