Гаджиев: «История с Fan ID не закончится ничем хорошим»

Президент махачкалинского «Динамо» поделился мнением о введении Fan ID в России.

Я категорически против Fan ID и полностью поддерживаю бойкоты со стороны болельщиков. У таких документов должен быть отрегулированный механизм, а там наверняка будут такие проблемы, как обычно, что мы больше теряем, чем выигрываем.

История с Fan ID не закончится ничем хорошим. Трудно представить, сколько вреда принесет это решение. В нашем футболе и без того проблем хватает, а Fan ID только добавляет их.

Какой вообще тогда будет футбол без зрителей? Я что-то не могу понять. Он тогда станет как горные лыжи какие-нибудь, которые собирают по 3 человека на трибунах. Fan ID противоречит футболу и способствует только деградации этого вида спорта.

Если клубы поддержат протесты болельщиков, то им удастся заставить Госдуму отменить закон о Fan ID. Руководители многих клубов уже высказались против — это достаточно серьезное заявление. Их мнение имеет больший вес, чем бесконечные выступления людей в Думе, не имеющих отношения к футболу. У нас слишком часто приходят люди со стороны, которые называют себя «специалистами» и устанавливают какие-то непонятные законы.