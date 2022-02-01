ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Гаджиев: «История с Fan ID не закончится ничем хорошим»

сегодня, 21:20

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением о введении Fan ID в России.

Я категорически против Fan ID и полностью поддерживаю бойкоты со стороны болельщиков. У таких документов должен быть отрегулированный механизм, а там наверняка будут такие проблемы, как обычно, что мы больше теряем, чем выигрываем.

История с Fan ID не закончится ничем хорошим. Трудно представить, сколько вреда принесет это решение. В нашем футболе и без того проблем хватает, а Fan ID только добавляет их.

Какой вообще тогда будет футбол без зрителей? Я что-то не могу понять. Он тогда станет как горные лыжи какие-нибудь, которые собирают по 3 человека на трибунах. Fan ID противоречит футболу и способствует только деградации этого вида спорта.

Если клубы поддержат протесты болельщиков, то им удастся заставить Госдуму отменить закон о Fan ID. Руководители многих клубов уже высказались против — это достаточно серьезное заявление. Их мнение имеет больший вес, чем бесконечные выступления людей в Думе, не имеющих отношения к футболу. У нас слишком часто приходят люди со стороны, которые называют себя «специалистами» и устанавливают какие-то непонятные законы.

Все новости
Глава Ассоциации мини-футбола России: «Сборная Украины – наши друзья»
Сегодня, 22:12
Чалов: «Желаю ЦСКА успешно завершить сезон, но я хотел поиграть в Европе»
Сегодня, 21:11
Тренер «Динамо»: «Старались следовать своей игровой философии»
Сегодня, 19:51
Сёмин — о «Базеле» и Чалове: «Не вижу здесь повода для гордости»
Сегодня, 19:22
Самедов: «Укрепил ли слабые места „Спартак“? Время покажет»
Сегодня, 18:58
Ордец: «Говорил Фонсеке, что „Динамо“ очень похоже на „Ливерпуль“ по стилю»
Сегодня, 10:59
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Loko57 (раскрыть)
сегодня в 22:23
Не путай разные вещи. Не хочешь делать прививку не делай, но лечись тогда за свой счет и не подвергай опасности других людей. Не хочешь получать Fan id. не получай и иди буйствовать в любой кабак. Где не свобода?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 22:19, ред.
Старина Гаджи не прав по трем позициям. 1. Количество болельщиков возможно и уменьшится, но не более, чем процентов на 15-20. т.е. не радикально. 2. Бойкот - не способ решения проблем. 3. По Конституции отменить Закон, подписанный президентом, может только сам Президент, а не депутаты ГД.Жаль, что авторитетные в футболе люди так далеки от реалий и законов. Нормальным болельщикам, да и большинству фанатов нечего бояться Fan ID. А те, кто собирается буйствовать на стадион, могут это сделать в любом кабаке.
Loko57
Loko57
сегодня в 22:05
Что с прививкой, с что Fan ID- у нас только заставлять умеют. А по конституции- все свободные граждане!
протон
протон
сегодня в 21:40
наши депутаты стараются сделать как можно хуже для народа которому служат и как можно лучше для себя,остальное их не волнует.
протон
протон ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 21:37
Мы то согласны, вот многим тут ни как не объяснишь.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 21:21
Согласен на все 100%
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100