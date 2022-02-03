В РФС подтвердили, что клубы РПЛ ознакомлены с оформлением Fan ID

В службе коммуникаций РФС прокомментировали слухи о том, что тренеры и футболисты команды РПЛ должны будут оформить Fan ID.

Информация о потенциальной необходимости регистрации в новой системе идентификации участников футбольных матчей была озвучена представителям профессиональных клубов на семинаре по вопросам лицензирования, который проходит в эти дни в Сочи.

При этом считаем важным отметить, что конкретные условия применения изменений в законодательстве еще находятся в проработке.