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В РФС подтвердили, что клубы РПЛ ознакомлены с оформлением Fan ID

сегодня, 19:45

В службе коммуникаций РФС прокомментировали слухи о том, что тренеры и футболисты команды РПЛ должны будут оформить Fan ID.

Информация о потенциальной необходимости регистрации в новой системе идентификации участников футбольных матчей была озвучена представителям профессиональных клубов на семинаре по вопросам лицензирования, который проходит в эти дни в Сочи.

При этом считаем важным отметить, что конкретные условия применения изменений в законодательстве еще находятся в проработке.

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Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
сегодня в 20:32, ред.
Наши чиновники от РФСа таким образом поспешил дать понять нашим законотворцам, что целиком и полностью одобряет и поддерживает их инициативу в отношении FAN ID. И в то же время продемонстрировали всему футбольному сообществу страны свой уровень некомпетентности, иначе как понимать заявление:
"что конкретные условия применения изменений в законодательстве еще находятся в проработке."
Может стоило всё таки не бежать впереди паровоза, а дождаться постановления правительства со ссылкой на этот закон, а уже потом доводить до клубов свои административные решения. Как бы не пришлось летом в очередной раз нелепо выглядеть и оправдываться за столь поспешные инициативы. Ведь одно дело футбольные болельщики и совсем другое дело сами футболисты и их тренеры. Болейте за своих, а не против чужих!
протон
протон
сегодня в 20:16
"Все, что требовалось от меня, — взять с собой паспорт, трудовой договор, три фотографии, последний счет за оплату электричества, а также свидетельства о браке всех хомячков, которые у меня были с 1995 года. Для каждого из документов должны быть предоставлены копии, отпечатанные на средневековом пергаменте.
А иностранцам как быть? Если кто-то хочет приехать на матч, где надо Fan ID, то получается, что он не попадет на него? Госуслуги ведь для иностранцев не доступны.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 20:02
На этом дело не закончится.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:58
Преступники определяют как жить.
lotsman
lotsman
сегодня в 19:48
Теперь надо это обсудить с болельщиками.
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