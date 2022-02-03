В РФС подтвердили, что клубы РПЛ ознакомлены с оформлением Fan ID

В службе коммуникаций РФС прокомментировали слухи о том, что тренеры и футболисты команды РПЛ должны будут оформить Fan ID.
Информация о потенциальной необходимости регистрации в новой системе идентификации участников футбольных матчей была озвучена представителям профессиональных клубов на семинаре по вопросам лицензирования, который проходит в эти дни в Сочи.
При этом считаем важным отметить, что конкретные условия применения изменений в законодательстве еще находятся в проработке.
А иностранцам как быть? Если кто-то хочет приехать на матч, где надо Fan ID, то получается, что он не попадет на него? Госуслуги ведь для иностранцев не доступны.
А иностранцам как быть? Если кто-то хочет приехать на матч, где надо Fan ID, то получается, что он не попадет на него? Госуслуги ведь для иностранцев не доступны.
"что конкретные условия применения изменений в законодательстве еще находятся в проработке."
Может стоило всё таки не бежать впереди паровоза, а дождаться постановления правительства со ссылкой на этот закон, а уже потом доводить до клубов свои административные решения. Как бы не пришлось летом в очередной раз нелепо выглядеть и оправдываться за столь поспешные инициативы. Ведь одно дело футбольные болельщики и совсем другое дело сами футболисты и их тренеры. Болейте за своих, а не против чужих!
"что конкретные условия применения изменений в законодательстве еще находятся в проработке."
Может стоило всё таки не бежать впереди паровоза, а дождаться постановления правительства со ссылкой на этот закон, а уже потом доводить до клубов свои административные решения. Как бы не пришлось летом в очередной раз нелепо выглядеть и оправдываться за столь поспешные инициативы. Ведь одно дело футбольные болельщики и совсем другое дело сами футболисты и их тренеры. Болейте за своих, а не против чужих!