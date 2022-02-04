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Фанаты ЦСКА присоединились к бойкоту матчей из-за Fan ID

сегодня, 10:35

Фанаты ЦСКА выступили против введения Fan ID в российском спорте.

Мы ни при каких условиях не станем оформлять Fan ID. А каждый «фанат», кто будет участником этой системы, станет персоной нон-грата для нашего движения.

Мы не будем посещать спортивные мероприятия, где действует система Fan ID. То есть никаких «вписок» и прочих уловок – это вопрос принципа.

Мы требуем от принимавших этот закон задуматься об очевидных последствиях его будущего использования на практике. Самое время одуматься и отменить его.

Фанаты ЦСКА продолжат поддерживать армейских спортсменов в тех турнирах и видах спорта, где не потребуется «паспорт болельщика». Информация об этих мероприятиях будет появляться на ресурсах фанатских коллективов и объединений, а так же клуба болельщиков RBWorld. Фан-движение ЦСКА будет жить и действовать!

Фанат проходил огонь, воду и «живые коридоры», ковал идеологию и традиции. Его травили по-разному – клеветой, запретами, абсурдными стереотипами. Но его голос и знамена во все времена были главным украшением российского футбола.

С появлением Fan ID среди любителей игры миллионов без доказательств, разбирательств и объяснений начнется глобальная чистка тех, кого система сочтет «угрозой безопасности государства». Это коснется всех – от ультрас с сотнями выездов за спиной до посетителей семейных секторов и VIP-лож.

Мы призываем разделить нашу позицию каждого армейца!

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Перевод с rbworld.org
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Все комментарии
sash71
sash71
сегодня в 11:44
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Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 11:42
И так футбол у нас днище пробил , а тут совсем хотят его убить , что бы уже раз и навсегда . Доиграются дяденьки , кто такие решения принимают
ZIBO rock
ZIBO rock ответ RamonCSKA (раскрыть)
сегодня в 11:42
Вот мы и посмотрим сколько "настоящих болельщиков а не быдла" (как многие здесь пишут) будет на стадионе!
ДСА
ДСА
сегодня в 11:23
Тут всё по делу.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:22
А каждый «фанат», кто будет участником этой системы, станет персоной нон-грата для нашего движения.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1301625/cska 04.02.2022

Похоже там тоже чужое мнение не учитывается! Раскол будет!
4RT
4RT
сегодня в 11:21
Что-то долго раскачивались
Накир
Накир
сегодня в 11:03
Посмотрим чем все это закончится
a3r3v3
a3r3v3
сегодня в 11:01
Под предлогом "угрозы безопасности" скоро на лоб намера будут набивать
Ironigor
Ironigor ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 11:00
Всё может быть в на наших земных просторах.
drug01
drug01
сегодня в 11:00
А кто против...
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 10:56
Фанатские движения в первую очередь должны на себя посмотреть, файеры, перцовки , нецензурные кричалки, драки на стадионах , алкоголь и тд сами бы начали следить за собой внутри организации такое карать, возможно и пиво на стадионе бы начали продавать
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 10:53
Лучше ПОЗДНО чем НИКОГДА.
С уважением.
Futurista
Futurista ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 10:52
Не, ну туда падать еще долго)...
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 10:50
Ну и слава богу, без ультрасов можно будет нормально футбол посмотреть, меньше школоты на трибунах и больше обычных болельщиков будет
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 10:50
Как бы мы накануне грандиозного КНДР не были, уже приближаемся.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 10:49
Иллюзий нет, власти уже давно показали, что будут защищать себя до последнего. Сейчас это очередные действия нынешнего режима по своей защите. Я думаю, они вообще проигнорируют эти протесты, пусть половина болельщиков и отвалится. У них задача, чтобы все под ногтем были. Фанаты опасны, потому что они по факту могут протестовать и митинговать, поэтому они и пытаются их сломать. Когда же они дома протестуют, они вполне себе их устраивают.
112910415
112910415
сегодня в 10:46
пока едины - непобедимы !
Futurista
Futurista ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 10:45
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Главный судья (раскрыть)
сегодня в 10:44
Так клубы интегрированы с властью (монополиями, пофиг, там одни люди). Им в целом и на фанатов плевать, если бы фанатам вообще запретили на стадионы ходить, им бы не стало от этого хуже жить, главное, чтобы Газпром, ВТБ, Россети, регионы и т.п. вливали миллионы.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 10:42
Респект ЦСКА !
Главный судья
Главный судья
сегодня в 10:39
ничего не дадут эти протесты...фанатские движения это не легальные массовые организации которые в любой момент могут быть признаны сепаратистскими... и как только начнут давать реальные сроки сразу рассосутся...или вы забыли в каком государстве мы живем...а олигархам даже лучше будет если этих движений не будет....не один клуб официально не поддержал отмену фан уйди...вот и делайте выводы для кого в России футбол
за
за ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 10:38
Наверное, торговались не по-детски. )
Futurista
Futurista
сегодня в 10:37
Долго запрягали)...
за
за
сегодня в 10:36
Эффект домино.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:36, ред.
Красная Армия тоже на коне !)
А не поздновато ли ВЫ это Всё , когда уже Это принято Законом ??! Поздно шашкой воздух разгонять !!!)
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