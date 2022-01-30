ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Силкин — о Fan ID: «Надо искать компромисс»

сегодня, 10:18

Экс-наставник «Динамо» Сергей Силкин отреагировал на решение болельщиков «бело-голубых» бойкотировать матчи из-за внедрения Fan ID.

Думаю, что футбольное руководство, которое проводит соревнования, должно учесть такие выступления болельщиков. Футбол ведь для кого существует? Для зрителей. Поэтому надо искать компромисс и выход из положения, потому что без болельщиков на стадионе это не футбол.

Раз болельщики многих клубов так себя повели, значит надо садиться за стол переговоров и искать какие-то компромиссы. Нельзя жестко принимать одну или другую сторону. Нужно, чтобы было правильное решение, приемлемое для всех. Моя позиция? Я не сторонник введения Fan ID.

Все новости
Ахметов: «У нас не будет проблем сыграться с Языджи»
Сегодня, 12:19
Д. Комбаров: «Зелимхан Бакаев — качественный плеймейкер»
Сегодня, 10:40
Депутат: «Пока не объявлено, где будет использоваться Fan ID»
Вчера, 16:46
Д. Комбаров: «Надеюсь, уход Понсе пойдёт на благо „Спартаку“»
Вчера, 15:34
Депутат — о Fan ID: «Закон вступает в силу 1 июня. Всё уже подписано»
Вчера, 12:54
Широков: «Ганчаренко превратил ЦСКА в средний клуб»
Вчера, 10:40
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:28
осторожная Журова уже всё пояснила ...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 12:16
Это по нашему, создать проблему, а потом её решать
cska1948
cska1948 ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 11:41
А ещё не мешало бы прочитать Закон, который нещадно критикуете.
a2bkxh2j8y9k
a2bkxh2j8y9k
сегодня в 11:38
Тут он прав
cska1948
cska1948 ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 11:32, ред.
Депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении поправки в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» в части внедрения системы идентификации зрителей.

В соответствии с законом, Правительство должно будет определить перечень «официальных спортивных соревнований, при посещении которых идентификация и аутентификация зрителей, участников официального спортивного соревнования, иных лиц, задействованных в проведении таких соревнований, являются обязательными».

«В этих случаях реализация входных билетов или иных документов, предоставляющих право на посещение таких соревнований, будет осуществляться при наличии действующей персонифицированной карты и соблюдении установленного порядка идентификации и аутентификации», — сказано в документе.
-------------------------
А где перечень «официальных спортивных соревнований, при посещении которых идентификация и аутентификация зрителей, участников официального спортивного соревнования, иных лиц, задействованных в проведении таких соревнований, являются обязательными»? ЕГО НЕТ! Значит включить "ЗАДНЮЮ" ещё не поздно"
sash71
sash71
сегодня в 11:30
Fan ID это очередная бАмажка на бАмажку. Фаны, клубы, тренера, депутаты высказывают своё негодование этой новой нормой. Законотворцы, которые готовили этот закон, походу "забили" на всех и вся. Никаких встреч с представителями фанатского движения, по боку пошли президенты футбольных клубов, тренера команд так же тихо курят в углу. Даже сам гуру Михаил Боярский против Fan ID, но он готов оформить его против своей воли.
ДСА
ДСА
сегодня в 11:23
Надо сначала прочитать Конституцию РФ
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 10:41
Какой еще компромисс?
drug01
drug01
сегодня в 10:35
Надо а где его найти????
shlomo2
shlomo2
сегодня в 10:31
Интересно ...за какой стол переговоров и кто будет переговариваться....закон то уже приняли... или у нас к любому закону есть дополнения.. Приказы ....Рекомендации.. Пункты Подпункты и прочая ересь.. и как на выходе получается, что один и тот же закон каждый трактует так как ему выгодно....и то что из этого всего выйдет мы уже очЧень скоро увидим.... мало того ковидные ограничения, так еще и это фигня...пустые трибуны и эхо как в горах...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:19
Пусть попробуют
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100