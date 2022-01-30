Силкин — о Fan ID: «Надо искать компромисс»

Экс-наставник «Динамо» отреагировал на решение болельщиков «бело-голубых» бойкотировать матчи из-за внедрения Fan ID.

Думаю, что футбольное руководство, которое проводит соревнования, должно учесть такие выступления болельщиков. Футбол ведь для кого существует? Для зрителей. Поэтому надо искать компромисс и выход из положения, потому что без болельщиков на стадионе это не футбол.

Раз болельщики многих клубов так себя повели, значит надо садиться за стол переговоров и искать какие-то компромиссы. Нельзя жестко принимать одну или другую сторону. Нужно, чтобы было правильное решение, приемлемое для всех. Моя позиция? Я не сторонник введения Fan ID.