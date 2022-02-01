Фанаты «Енисея» будут бойкотировать матчи из-за Fan ID

Фанатские объединения «Енисея» «Сибирские Бестии» и «Сорви Голова» присоединились к бойкоту матчей из-за введения в России паспорта болельщика (Fan ID).

Мы против Fan ID! Возможно, паспорт болельщика не коснется матчей ФНЛ , но наше решение солидарно с фанатскими движами России, мы не можем остаться в стороне. Заявляем о своем решении бойкотировать оставшиеся матчи ФНЛ .

Мы любим «Енисей» всем сердцем, команда никогда не оставалась одна, и в дальнейшем продолжим болеть за нее, находя все возможные способы за пределами стадиона, пока закон о паспорте болельщика не будет отменен. Футбол для фанатов!

Фанат – не преступник! Стадион – не тюрьма!