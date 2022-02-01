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Фанаты «Енисея» будут бойкотировать матчи из-за Fan ID

сегодня, 16:41

Фанатские объединения «Енисея» «Сибирские Бестии» и «Сорви Голова» присоединились к бойкоту матчей из-за введения в России паспорта болельщика (Fan ID).

Мы против Fan ID! Возможно, паспорт болельщика не коснется матчей ФНЛ, но наше решение солидарно с фанатскими движами России, мы не можем остаться в стороне. Заявляем о своем решении бойкотировать оставшиеся матчи ФНЛ.

Мы любим «Енисей» всем сердцем, команда никогда не оставалась одна, и в дальнейшем продолжим болеть за нее, находя все возможные способы за пределами стадиона, пока закон о паспорте болельщика не будет отменен. Футбол для фанатов!

Фанат – не преступник! Стадион – не тюрьма!

Ранее бойкот поддержали фанаты «Нижнего Новгорода».

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kasyak7
kasyak7 ответ ДАША Д (раскрыть)
сегодня в 18:35
Да ладно о чем ты)) у них мозг отрофировался. Ненормальные законы принимают.
Futurista
Futurista ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 18:21
Пандемия IDкрон...
drug01
drug01
сегодня в 18:13
Каждый не слышит друг друга
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:46
Депутатов надо всех оцифровать и закодировать от алкоголя, может тогда думать начнут.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:26
Дума на футбол не ходит Путин тоже.
beefs
beefs
сегодня в 17:22
класс, побольше бы таких отказников, спокойнее будет на стадионах...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 16:53
Это эпидемия уже
lotsman
lotsman
сегодня в 16:52
Фанат – не преступник, когда он не нарушает порядок.
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