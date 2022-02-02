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«Я всегда был предан команде». Обамеянг обратился к фанатам «Арсенала»

сегодня, 09:21

Форвард Пьер-Эмерик Обамеянг, расторгнувший контракт с «Арсеналом», обратился к болельщикам лондонского клуба.

Спасибо вам за то, что сделали Лондон домом для меня и моей семьи в течение последних четырех лет. Мы вместе прошли через взлеты и падения, и ваша поддержка значила для меня все.

Возможность выигрывать трофеи и честь быть капитаном этого клуба — это то, что я навсегда сохраню в своем сердце.

Я всегда был на 100% сосредоточен и стремился сделать все возможное для этого клуба, поэтому уходить без настоящего прощания больно — но таков футбол.

Мне грустно, что у меня не было возможности помочь своим товарищам по команде в последние несколько недель, но я не испытываю ничего, кроме уважения к этому клубу, и искренне желаю всем моим ребятам и болельщикам всего наилучшего и многих успешных лет в будущем! С любовью, Оба.

Обамеянг уже тренируется с «Барселоной» и в ближайшее время подпишет с каталонским клубом контракт.

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Ванечка
Ванечка
сегодня в 12:41
Говорить можно всякое...язык без костей
Тристан
Тристан
сегодня в 11:53, ред.
После Озила сбросили второй якорь. Осталось дождаться ухода Джаки, Холдинга, Чамберса и пр. мусора, оставшегося от деда Венгера, в придачу летом Артету поменять, иначе никак не вернуть былой Арсенал. Подождём..твою мать, как поётся в известной песне.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 11:16
таки скинули якорь, хоть как-то. наверняка еще часть зп будут выплачивать, но уже легче.
galem72
galem72
сегодня в 11:14
Предан он был всегда своим друзьям, клубам и развлекухам.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:05
Ложь так и прёт из него.
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 09:51
Если ушел, значит так нужно было - и для Арсенала, и для него, и для Барсы.
санек002
санек002
сегодня в 09:38
я то думал тульского......
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 09:35
Был бы предан не ушёл,был тут лидером, капитаном,а там неизвестно
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 09:32
Барса весь неликвид собирает...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:22
...а вот сейчас ушёл...
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