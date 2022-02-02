«Я всегда был предан команде». Обамеянг обратился к фанатам «Арсенала»

Форвард , расторгнувший контракт с «Арсеналом», обратился к болельщикам лондонского клуба.

Спасибо вам за то, что сделали Лондон домом для меня и моей семьи в течение последних четырех лет. Мы вместе прошли через взлеты и падения, и ваша поддержка значила для меня все.

Возможность выигрывать трофеи и честь быть капитаном этого клуба — это то, что я навсегда сохраню в своем сердце.

Я всегда был на 100% сосредоточен и стремился сделать все возможное для этого клуба, поэтому уходить без настоящего прощания больно — но таков футбол.

Мне грустно, что у меня не было возможности помочь своим товарищам по команде в последние несколько недель, но я не испытываю ничего, кроме уважения к этому клубу, и искренне желаю всем моим ребятам и болельщикам всего наилучшего и многих успешных лет в будущем! С любовью, Оба.