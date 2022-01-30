Фанаты «Нижнего Новгорода» поддержали бойкот матчей из-за Fan ID

Фанаты «Нижнего Новгорода» присоединились к бойкоту матчей в связи с введением паспорта болельщика (Fan ID).
Мы абсолютно не согласны принимать навязываемые нам паспорта болельщиков и любых иные идентификаторы!
Мы выступаем категорически против этих необоснованных мер, поскольку грядущие репрессивные нововведения подменяют понятия комфорта и безопасности.
Фанаты бойкотируют все игры «Нижнего Новгорода» в соревнованиях, где будет применяться любая принудительная система идентификации.
Надеюсь и остальные фан движи поддержат!!!
Надеюсь и остальные фан движи поддержат!!!