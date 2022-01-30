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Фанаты «Нижнего Новгорода» поддержали бойкот матчей из-за Fan ID

вчера, 21:40

Фанаты «Нижнего Новгорода» присоединились к бойкоту матчей в связи с введением паспорта болельщика (Fan ID).

Мы абсолютно не согласны принимать навязываемые нам паспорта болельщиков и любых иные идентификаторы!

Мы выступаем категорически против этих необоснованных мер, поскольку грядущие репрессивные нововведения подменяют понятия комфорта и безопасности.

Фанаты бойкотируют все игры «Нижнего Новгорода» в соревнованиях, где будет применяться любая принудительная система идентификации.

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НН
Источник: newsnn.ru
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Все комментарии
jrhyu
jrhyu
вчера в 23:01
Молодцы!!!
Надеюсь и остальные фан движи поддержат!!!
lotsman
lotsman
вчера в 22:23
Маразм крепчает.
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:15
Опровергается пословица: с ума по одиночке сходят")))
kust07
kust07
вчера в 21:52
Вообщем фанаты всех клубов объявят бойкот.
pomor45
pomor45
вчера в 21:52
Каждое новое заявление превосходит предыдущее глубиной своей глупости и безграмотности.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:47
Надо высказывать своё мнение...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:43
Ну фанатам же виднее как надо!
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