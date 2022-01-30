Фанаты «Нижнего Новгорода» поддержали бойкот матчей из-за Fan ID

1643568040

вчера, 21:40

Фанаты «Нижнего Новгорода» присоединились к бойкоту матчей в связи с введением паспорта болельщика (Fan ID).

Мы абсолютно не согласны принимать навязываемые нам паспорта болельщиков и любых иные идентификаторы! Мы выступаем категорически против этих необоснованных мер, поскольку грядущие репрессивные нововведения подменяют понятия комфорта и безопасности.

Фанаты бойкотируют все игры «Нижнего Новгорода» в соревнованиях, где будет применяться любая принудительная система идентификации.