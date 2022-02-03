Фанаты «Локомотива» будут бойкотировать матчи РПЛ из-за Fan ID

Объединение фанатов «Локомотива» UnitedSouth в своём телеграм-канале сообщило о бойкоте матчей из-за принятия закона о Fan ID.

С 2018 года, как только возникла тема о возможном введении Fan ID для внутренних соревнований, мы, фанаты «Локомотива», уже неоднократно выражали на трибунах свое негативное отношение к этой инициативе.

Мы информировали болельщиков и общественность о непрозрачности такой системы допуска, о ее чрезмерности как таковой и о том, что она повлияет на комфорт доступа на матчи для всех зрителей и на посещаемость игр.

При том, что в год в России на высшем уровне проводится около 300 матчей, за последнее десятилетие на стадионах были от силы пара-тройка случаев «нестандартного поведения» болельщиков, обративших на себя внимание общественности и прессы.

В основном же все ситуации чаще всего связаны с «нестандартным поведением» самих правоохранительных органов в отношении зрителей.

Количество проблем на трибунах снизилось, как только боольшая часть сотрудников покинула чаши стадионов. Что лишь подтверждает – на трибунах России уже много лет нет никаких проблем для любых категорий болельщиков со стороны самих болельщиков. А обозначаемая журовыми, валуевыми и родниными «проблема» существует лишь в их фантазиях.

В последние – доковидные – сезоны «Локомотив» достиг пика посещаемости. Государству же хватает и действующих законов для контроля за зрителями.

Бесконечные баны для болельщиков возможны и применяются с помощью уже имеющихся данных, предоставляемых при покупках абонементов, а камеры на стадионах позволяют видеть каждого болельщика каждую минуту нахождения на матче от начала его входа на территорию стадиона.

Все эти меры и баны и без того пригасили часть атмосферы трибун российских стадионов. Тем не менее, все это время разговоры о введении нового документа не стихали, а мы пытались предостеречь госорганы и клубы от ошибки ввода Fan ID.

После того, как закон о Fan ID все же приняли в конце декабря 2021 года, мы провели юридический анализ этого документа и увидели, что в правах болельщиков, в плюсах для них ничего не поменялось и не добавилось со времен ЧМ -2018, а вот препоны, включая сохранившийся пункт об отказе в Fan ID за «намерение совершить соответствующие противоправные деяния» по-прежнему дают безграничные возможности лишить права посещения футбола любого из нас. Теперь уже просто за эфемерное «намерение».

Мы отказываемся принимать участие в данном узаконенном оскорблении всех любителей спорта и футбола в частности и принимаем решение отказаться от оформления данного документа для посещения матчей любимого Клуба.

Пока такая возможность есть, мы продолжим приходить и протестовать против введения Fan ID в рамках закона. Мы заявляем, что бойкотируем все игры, на которые потребуется оформлять этот документ.

А до этого момента призываем всех болельщиков «Локомотива» приходить и высказываться о нововведении и яростно поддерживать наш Клуб. Ведь пока закон не отменен, любой из вас может быть лишен возможности видеть любимую команду с трибуны.

В то же время мы понимаем, насколько противен и неприемлем принятый закон для части болельщицкого сообщества. До такой степени, что не все готовы до его отмены вообще появляться на стадионе.

Поэтому часть фанатов «Локомотива» перестает посещать стадионы уже с данной минуты. Мы относимся к такому мнению с пониманием и будем за них отстаивать наши интересы на трибунах. Пока нас не ограничат введением этого псевдо-документа.

Фанат не преступник! Stop Fan ID!