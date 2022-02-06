Ройс: «Я сказал Холанду, чтобы он остался в „Боруссии“ Дортмунд».

Капитан «Боруссии» Дортмунд заявил, что пытается убедить нападающего остаться в клубе.

Я сказал Холанду: «Оставайся с нами, здесь у тебя есть всё, что тебе нужно для саморазвития». Здесь он может играть в Лиге чемпионов, забивать голы, чувствовать себя максимально ценным. В конечном итоге он должен решить, что будет для него лучше. Но будет обидно, если он уйдёт.