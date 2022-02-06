Ройс: «Я сказал Холанду, чтобы он остался в „Боруссии“ Дортмунд».

Капитан «Боруссии» Дортмунд Марко Райс заявил, что пытается убедить нападающего Эрлинга Холанда остаться в клубе.
Я сказал Холанду: «Оставайся с нами, здесь у тебя есть всё, что тебе нужно для саморазвития». Здесь он может играть в Лиге чемпионов, забивать голы, чувствовать себя максимально ценным. В конечном итоге он должен решить, что будет для него лучше. Но будет обидно, если он уйдёт.
тогда не будет толку
тогда не будет толку
Может быть вполне резонно было бы прислушаться к словам Ройса , ведь в Боруссии у него есть действительно всё и то что он ещё молод и то что каждый сезон есть сто процентов вариант играть в еврокубках. Конечно же реклама , огромный раскрученный пиар делают своё дело и Холанд как ещё совсем молодой паренёк подвержен всему тому ажиотажу который происходит вокруг его имени. И видит себя уже в каком нибудь топ клубе , что вполне естественно. Но есть очень большое НО , при переходе в другой топ клуб, попадаешь совсем в другую среду , совершенно в другие условия где тоже играют топ игроки и совсем могут быть не готовы делить своё место на поле с ним , играть под него и на него , и таких НО достаточно бывает в топ клубах, где молодой игрок сможет не справиться. И Ройс был прав когда говорил чтобы он оставался хотя бы ещё на сезон в Боруссии, стать более зрелым и более матевирован для перехода в другой клуб. Решение конечно же остаётся за самим Холандом , но хотелось бы не потерять ещё одно молодое дарование раньше времени из-за ошибок агентом и бабла безумных контрактов ! Удачи ему в любом случае ! Всем Добра !!!
Может быть вполне резонно было бы прислушаться к словам Ройса , ведь в Боруссии у него есть действительно всё и то что он ещё молод и то что каждый сезон есть сто процентов вариант играть в еврокубках. Конечно же реклама , огромный раскрученный пиар делают своё дело и Холанд как ещё совсем молодой паренёк подвержен всему тому ажиотажу который происходит вокруг его имени. И видит себя уже в каком нибудь топ клубе , что вполне естественно. Но есть очень большое НО , при переходе в другой топ клуб, попадаешь совсем в другую среду , совершенно в другие условия где тоже играют топ игроки и совсем могут быть не готовы делить своё место на поле с ним , играть под него и на него , и таких НО достаточно бывает в топ клубах, где молодой игрок сможет не справиться. И Ройс был прав когда говорил чтобы он оставался хотя бы ещё на сезон в Боруссии, стать более зрелым и более матевирован для перехода в другой клуб. Решение конечно же остаётся за самим Холандом , но хотелось бы не потерять ещё одно молодое дарование раньше времени из-за ошибок агентом и бабла безумных контрактов ! Удачи ему в любом случае ! Всем Добра !!!