ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеГермания. Бундеслига 2021/2022

Ройс: «Я сказал Холанду, чтобы он остался в „Боруссии“ Дортмунд»

вчера, 13:55

Капитан «Боруссии» Дортмунд Марко Райс заявил, что пытается убедить нападающего Эрлинга Холанда остаться в клубе.

Я сказал Холанду: «Оставайся с нами, здесь у тебя есть всё, что тебе нужно для саморазвития». Здесь он может играть в Лиге чемпионов, забивать голы, чувствовать себя максимально ценным. В конечном итоге он должен решить, что будет для него лучше. Но будет обидно, если он уйдёт.

Все новости
Хави: «Я хотел бы попросить фанатов перестать освистывать Дембеле»
Вчера, 22:19
Симеоне: «„Барселона“ сегодня была более решительной и убедительной»
Вчера, 22:02
Араухо — о победе над «Атлетико»: «Для „Барселоны“ это был финал»
Вчера, 21:02
Мерсон: «МЮ должен потратиться на Райса. Он лучший на своей позиции»
Вчера, 17:54
Симеоне: «У Фелиша будет шанс, чтобы подтвердить свой уровень»
Вчера, 15:24
Итальяно: «Этот матч не должен был заканчиваться с таким счётом»
Вчера, 14:05
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:19
а Райоле не сказал ?
тогда не будет толку
протон
протон
вчера в 14:59
Холанд в Баварии будет смотреться гармоничнее чем в Реале, атлетичный немецкий футбол, учитывая что он сам из нордической страны ему подходит гораздо больше испанского, выбор за ним.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:53
Ройс: «Я сказал Холанду, чтобы он остался в „Боруссии“ Дортмунд».
Может быть вполне резонно было бы прислушаться к словам Ройса , ведь в Боруссии у него есть действительно всё и то что он ещё молод и то что каждый сезон есть сто процентов вариант играть в еврокубках. Конечно же реклама , огромный раскрученный пиар делают своё дело и Холанд как ещё совсем молодой паренёк подвержен всему тому ажиотажу который происходит вокруг его имени. И видит себя уже в каком нибудь топ клубе , что вполне естественно. Но есть очень большое НО , при переходе в другой топ клуб, попадаешь совсем в другую среду , совершенно в другие условия где тоже играют топ игроки и совсем могут быть не готовы делить своё место на поле с ним , играть под него и на него , и таких НО достаточно бывает в топ клубах, где молодой игрок сможет не справиться. И Ройс был прав когда говорил чтобы он оставался хотя бы ещё на сезон в Боруссии, стать более зрелым и более матевирован для перехода в другой клуб. Решение конечно же остаётся за самим Холандом , но хотелось бы не потерять ещё одно молодое дарование раньше времени из-за ошибок агентом и бабла безумных контрактов ! Удачи ему в любом случае ! Всем Добра !!!
Борислaв
Борислaв
вчера в 14:43
Думается мне что он в советах особо не нуждается
Василий 50
Василий 50
вчера в 14:26
Пусть сам решает.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 14:03
А что ещё он мог сказать?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100