ГлавнаяНовостиКонтрактыИталия. Серия А 2021/2022

Мальдини: «Ибра намерен играть дальше. Для нас он никогда не будет обузой»

сегодня, 20:56

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини порассуждал на тему возможного продления контракта с форвардом команды Златаном Ибрагимовичем.

Златан знает, что ему нужно, не притворяется. Он понимает, каким может быть возможное соглашение с «Миланом». Если ему не захочется продолжать, он первым скажет об этом.

Он намерен продолжить играть. Он никогда не будет для этой команды обузой – только ценным кадром.

Контракт Ибрагимовича с «Миланом» рассчитан до лета 2022 года. На данный момент 40-летний швед восстанавливается от травмы.

Все новости
«Это наш приоритет». Хави — о продлении контракта с Араухо
Сегодня, 17:03
Слухи«Бавария» и Гнабри не могут договориться о продлении соглашения
Сегодня, 13:01
Слухи«Бавария» не будет продлевать контракт с Мюллером
Сегодня, 09:14
СлухиРюдигер отклонил все предложения «Челси» о продлении соглашения
Вчера, 22:41
Слухи«Спартак» продлит контракт с хавбеком Литвиновым до 2026 года
Вчера, 22:06
Слухи«Зенит» предложил Ракицкому двухлетний контракт с понижением зарплаты
Вчера, 21:43
Сортировать
Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 22:16
Здоровья бы ему хотя бы как в прошлом сезоне. А так, физуха, характер и опыт позволяют играть на высшем уровне. КПД довольно высокий.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 21:45
Пусть играет если силы есть.
Cat01
Cat01
сегодня в 21:12
Это очень важно
mihaluch
mihaluch
сегодня в 21:12
Ибра хорошо знает когда ему надо закончить.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 21:04
В микроскоп его качества хорошо видны, так же как у Тотти...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 21:00
Хорошо бы иметь такого дядьку любой команде
протон
протон
сегодня в 20:57
Король Златан ещё может принести пользы . Многие могут только позавидовать его физической формы и лидерства на поле . Я не говорю уже про раздевалку , если что каратист там всем покажет!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100