Мальдини: «Ибра намерен играть дальше. Для нас он никогда не будет обузой»

Технический директор «Милана» порассуждал на тему возможного продления контракта с форвардом команды .

Златан знает, что ему нужно, не притворяется. Он понимает, каким может быть возможное соглашение с «Миланом». Если ему не захочется продолжать, он первым скажет об этом.

Он намерен продолжить играть. Он никогда не будет для этой команды обузой – только ценным кадром.