Мальдини: «Ибра намерен играть дальше. Для нас он никогда не будет обузой»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини порассуждал на тему возможного продления контракта с форвардом команды Златаном Ибрагимовичем.
Златан знает, что ему нужно, не притворяется. Он понимает, каким может быть возможное соглашение с «Миланом». Если ему не захочется продолжать, он первым скажет об этом.
Он намерен продолжить играть. Он никогда не будет для этой команды обузой – только ценным кадром.
Контракт Ибрагимовича с «Миланом» рассчитан до лета 2022 года. На данный момент 40-летний швед восстанавливается от травмы.