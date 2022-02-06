Симеоне: «„Барселона“ сегодня была более решительной и убедительной»

Наставник мадридского «Атлетико» высказался о поражении в поединке 23-го тура Примеры с каталонской «Барселоной» (2:4):

«Барселона» сегодня была более решительной и убедительной. В футболе выигрывает сильнейший.

Мы хорошо защищались на протяжении 10 лет, но сейчас нам нужно лучше действовать в обороне.

Единственное, что имеет значение — это работа. Следующую неделю будет начинать со смирением.