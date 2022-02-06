Симеоне: «„Барселона“ сегодня была более решительной и убедительной»

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о поражении в поединке 23-го тура Примеры с каталонской «Барселоной» (2:4):
«Барселона» сегодня была более решительной и убедительной. В футболе выигрывает сильнейший.
Мы хорошо защищались на протяжении 10 лет, но сейчас нам нужно лучше действовать в обороне.
Единственное, что имеет значение — это работа. Следующую неделю будет начинать со смирением.
«Барселона» набрала 38 баллов в 22 матчах и занимает 4-ю позицию в турнирной таблице испанской Примеры. «Атлетико» (36) находится на 5-й строчке.
Жоау Феликс самый провальный трансфер в истории Атлетико...
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Хави проверку прошел, а Атлетико пора идти дальше - Симеоне ничего не может предложить топ команде в современных реалиях)
Жоау Феликс самый провальный трансфер в истории Атлетико...
Ещё 16 игр впереди и расклад не раз поменяется, но сейчас именно Атлетико выглядит тем, кто отсеется в борьбе за четвёрку. Уж слишком хорош и стабилен Бетис.
Симеоне перед матчем вспомнил, как Хави упрекал стиль его футбола и намекнул на то, что сегодня проверит его тренерские навыки.
Хави проверку прошел, а Атлетико пора идти дальше - Симеоне ничего не может предложить топ команде в современных реалиях)