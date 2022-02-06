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Симеоне: «„Барселона“ сегодня была более решительной и убедительной»

вчера, 22:02
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона4 : 2Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о поражении в поединке 23-го тура Примеры с каталонской «Барселоной» (2:4):

«Барселона» сегодня была более решительной и убедительной. В футболе выигрывает сильнейший.

Мы хорошо защищались на протяжении 10 лет, но сейчас нам нужно лучше действовать в обороне.

Единственное, что имеет значение — это работа. Следующую неделю будет начинать со смирением.

«Барселона» набрала 38 баллов в 22 матчах и занимает 4-ю позицию в турнирной таблице испанской Примеры. «Атлетико» (36) находится на 5-й строчке.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 23:10
сезон может оказаться провальным
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:55
И ещё она была более везучей!
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 22:42
что то Симеоне по ходу засиделся в Мадриде пора ему менять место дислокации
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 22:21
Барселона молодцы!!!
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:15
Рано похоронили Барселону.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 22:12
Атлетико требуется перезагрузка как впрочем и Симеоне.
протон
протон
вчера в 22:09
Надеюсь у барсы после этого матча дела пойдут в гору
Жоау Феликс самый провальный трансфер в истории Атлетико...
Ещё 16 игр впереди и расклад не раз поменяется, но сейчас именно Атлетико выглядит тем, кто отсеется в борьбе за четвёрку. Уж слишком хорош и стабилен Бетис.
Симеоне перед матчем вспомнил, как Хави упрекал стиль его футбола и намекнул на то, что сегодня проверит его тренерские навыки.
Хави проверку прошел, а Атлетико пора идти дальше - Симеоне ничего не может предложить топ команде в современных реалиях)
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 22:06
У Диего этот сезон явно складывается не совсем удачно.
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