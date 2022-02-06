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Мерсон: «МЮ должен потратиться на Райса. Он лучший на своей позиции»

вчера, 17:54

Экс-игрок сборной Англии Пол Мерсон выразил мнение, что «Манчестер Юнайтед» стоит приобрести хавбека «Вест Хэма» Деклана Райса:

Я думаю, Деклан Райс уйдёт будущим летом. Думаю, это будет «Юнайтед», клуб должен потратиться. Их полузащита недостаточно сильная, они не доминируют в играх, и я думаю, что они должны забрать его.

Считаю, что он лучший на своей позиции, он сильно прибавил, улучшив свою игру не на одну или две ступени, а на все десять. С позиции опорного хавбека он идёт в атаку, забивает мячи и создаёт моменты. Этого парня невозможно перехвалить, по-моему, он просто феноменален.

«Челси» может сразиться за него, но они могут обойтись и без него. У них уже есть Матео Ковачич, Жоржиньо и Н'Голо Канте – три невероятных игрока, которые доминируют в играх своего клуба.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:54
Даа, МЮ бы пригодился!
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:02
Не получится у МЮ забрать Райса.
протон
протон
вчера в 17:55
Раскошеливаться нужно на постоянного тренера, а не на Райса.
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